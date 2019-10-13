Местные жители: новый виадук на шоссе Таллинн-Нарва — бессмысленная трата денег

Департамент шоссейных дорог убежден, что на участке шоссе Таллинн-Нарва между Ааспере и Хальяла обязательно нужны виадуки, чтобы местные жители могли пересекать четырехполосное шоссе, но сами местные жители считают это бессмысленной тратой денег, для которых можно было бы найти лучшее применение.
По мнению обратившегося в ERR местного жителя Имби, строительство двух больших виадуков, один из которых будет вести на какую-то деревенскую дорогу, выглядит разбазариванием государственных денег, пишет rus.err.ee.
По словам главы отдела строительства инфраструктуры департамента Андреса Урма, между Ааспере и Хальяла будут закрыты все одноуровневые перекрестки, т.е. на всем семикилометровом участке пропадет возможность пересечь шоссе.
"Чтобы обеспечить местным жителям возможность пересечь шоссе и между этими развязками, предусмотрено строительство перекрестка Ванамыйза", - пояснил Урм.
По его словам, есть не строить развязку в Ванамыйза, то для дальнейшего функционирования дорожной сети пришлось бы построить километры новых дорог.