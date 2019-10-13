Вс, 13.10.2019
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  • Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенный купальник

Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенный купальник

Евро

ФОТО: Mihkel Maripuu

Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Туристка из Тайваня прогуливалась со спутником по пляжу острова Боракай в белом купальнике, верх которого был настолько узким, что едва прикрывал грудь, а низ состоял лишь из веревочки.

Отель счел ее бикини слишком откровенным и пожаловался на путешественницу в правоохранительные органы. Тогда сотрудникам полиции пришлось оштрафовать ее на 2,5 тысячи филиппинских песо (около 44 евро), несмотря на то, что на Филиппинах не существует запретов на ношение непристойной одежды.

По словам майора полиции Джесса Бэйлона, они сделали это, чтобы у других туристов не возникало желания носить подобные наряды. Сама туристка назвала свой купальник самовыражением.

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