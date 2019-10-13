Президент Израиля попросил Путина помиловать израильтянку, осужденную в России на 7,5 лет

Президент Израиля Реувен Ривлин отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой даровать помилование израильтянке Нааме Иссахар, которую в России в минувшую пятницу приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Отношения между Израилем и Россией в последнее время усложнились на фоне обсуждения судьбы израильтянки Наамы Иссахар, около полугода находящейся в заключении в России и приговоренной на прошлой неделе к 7,5 годам лишения свободы за то, что в ее багаже в транзитной зоне нашли менее десяти граммов гашиша.

"Наама совершила серьезную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор будет иметь крайне разрушительное воздействие на ее жизнь", - говорится в письме, копия которого размещена на странице Ривлина в Twitter, сообщает "Интерфакс".

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечается в письме.

11 октября Химкинский городской суд приговорил 25-летнюю израильтянку к 7,5 годам лишения свободы. Адвокаты израильтянки сообщили, что намерены обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив, напоминает NEWSru Israel. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокаты девушки подчеркивают, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опирается на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

В израильском секторе Facebook и других социальных сетях была начата кампания за освобождение Наамы Иссахар. В группе #WeWantNaamaIssachar была распространена петиция, призывающая Израиль, гражданкой которого является Наама, и США, где она родилась, вмешаться в ситуацию и способствовать возвращению девушки домой. Также в тексте петиции, составленном при участии родных Наамы, подчеркивается, что приговор, вынесенный ей, несправедлив, а условия, в которых она содержится в России, крайне тяжелы. Эту петицию подписали более 5000 человек.

МИД Израиля назвал приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.

В соцсетях звучат призывы бойкотировать туризм в Россию, в последние годы ставший популярными в Израиле.

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, заявил в интервью что он бы порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию. "Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", - подчеркнул Элькин.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Радио "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова. Министр юстиции Израиля Амир Охана подтвердил, что такого рода переговоры ведутся. МИД России комментариев по этому поводу не дает.