Кальюлайд и Минашкин закончили домашний этап Кубка Европы с бронзовыми медалями

На прошедшем в Таллинне этапе Кубка Европы по дзюдо эстонские борцы Григорий Минашкин в категории до 100 кг и Клен Кристофер Кальюлайд в категории до 90 килограмм завоевали бронзовые медали.
Кальюлайд выступал на домашней арене с температурой, но сумел показать характер и пробился в бронзовый финал, где победил белоруса Егора Воропаева. Минашкин в полуфинале проиграл немцу Филиппу Галанди и попал в утешительный раунд, где победив немца Марвина Белца, Кацпера Щуровски из Польши, вышел в утешительный финал, где оказался сильнее польско-украинского дзюдоиста Алексея Лысенко.