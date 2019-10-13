Орудуют угонщики? Автовладелец спугнул подозрительных иностранцев
Вчера около часа ночи один автовладелец стал свидетелем того, как неизвестные мужчины пытались сесть в его машину, а потом сбежали с места происшествия, пишет Saarte Hääl.
«Был ночью во дворе, когда в мой красный внедорожник начали вламываться. Я курил и услышал хлопанье двери, поднял голову и увидел, как мужчина в капюшоне открывает дверь моего автомобиля и пытается в него сесть, - рассказывает Мартин о вчерашнем случае на улице Койдула. - Крикнул и спросил, что происходит? Один в испуге подошел ко мне и начал говорить на английском языке, узнавал, говорю ли я на английском. Пригрозил полицией. Когда на шум во дворе отреагировала женщина и пошла узнать, что случилось, хулиганы убежали. Мартин Адель призывает других автовладельцев быть внимательными.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сказала, что в ночь на 12 октября около 00.50 в Центр тревоги сообщили, что в городе Курессааре на улице Койду двое посторонних мужчин открыли дверь чужой машины. Поскольку владелец машины оказался поблизости и заговорил с ними, злоумышленники быстро покинули место событий. Звонивший передал полиции описание мужчин и сообщил, в какую сторону они направились. Полицейским удалось их задержать.
Стражи правопорядка установили их личности и выяснилось, что речь идет об иностранцах, по словам которых, они ошиблись. Почему они открыли дверь чужой машины, они на тот момент объяснить не смогли. Владелец автомобиля признал, что оставил двери открытыми. Он отметил, что из машины ничего не пропало. Полиция просит владельцев машин в любом случае быть внимательными и закрывать двери даже в том случае, если отходите от автомобиля буквально на секунду.