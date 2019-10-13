В Эстонии несчастные случаи на стройках происходят по трем причинам

Эксперт в области строительства Теэта Сепасте сказал, что все несчастные случаи на стройплощадках можно разделить на три вида: сознательное несоблюдение технологических требований из-за дороговизны, несоблюдение строителями правил безопасности по соображениям удобства и "чистые аварии" в виде обрушения конструкций, вызванного различными причинами.
По словам Сепасте, первый тип несчастных случаев: когда все было продумано и верно спроектировано, но посчитали, что это - слишком дорого, поэтому начинают экономить, когда, например, заходит речь об опорных стенах при рытье траншей, пишет rus.err.ee со ссылкой на сюжет еженедельной программы "Актуальная камера+".
Второе - это когда все знают правила безопасности, необходимые средства защиты были выданы рабочим, но их просто не используют.
"Третий вид - это такие "чистые аварии", которые случаются из-за того, что железо "стареет" или какие-то части конструкции сломаются. Бывают и непредвиденные обстоятельства, например, очень сильный ливень во время работ", - добавил эксперт.
Напомним, что 7 октября при обрушении на стройке в Вильяндимаа погиб один рабочий и еще один пострадал. А уже на следующий день, 8 октября, спасателям поступило сообщение о том, что на месте, где строится новый автобусный терминал в Йыхви, обвалилась крыша, там пострадали двое.