Кенийская бегунья Косгей побила мировой рекорд в марафоне

Кенийская бегунья Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом, у мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Чероно, передает Sports.ru.
Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).
Чикагский марафон
Женщины
1. Бригид Косгей (Кения) – 2.14,04 (мировой рекорд)
2. Абабель Йешанех (Эфиопия) – 2.20,51
3. Гелете Бурка (Эфиопия) – 2.20,55
Мужчины
1. Лоренс Чероно (Кения) – 2.05,45
2. Дежене Дебела (Эфиопия) – 2.05,46
3. Асефа Менгисту (Эфиопия) – 2.05,48