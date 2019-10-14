Пн, 14.10.2019
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Кенийская бегунья Косгей побила мировой рекорд в марафоне

Бригид Косгей

ФОТО: Tannen Maury / EPA

Кенийская бегунья Бригид Косгей выиграла Чикагский марафон с мировым рекордом, у мужчин первым стал ее соотечественник Лоренс Чероно, передает Sports.ru.

Косгей пробежала дистанцию за 2.14,04 и побила рекорд британки Полы Рэдклифф, который был установлен на Лондонском марафоне в 2003 году (2.15,25).

Чикагский марафон

Женщины

1. Бригид Косгей (Кения) – 2.14,04 (мировой рекорд)

2. Абабель Йешанех (Эфиопия) – 2.20,51

3. Гелете Бурка (Эфиопия) – 2.20,55

Мужчины

1. Лоренс Чероно (Кения) – 2.05,45

2. Дежене Дебела (Эфиопия) – 2.05,46

3. Асефа Менгисту (Эфиопия) – 2.05,48

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