Пн, 14.10.2019
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  • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020, Дзюба установил рекорд

Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020, Дзюба установил рекорд

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Нападающий сборной России Артем Дзюба поставил рекорд по голам для игроков сборной России в одном цикле.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Разгромив в гостевом поединке сборную Кипра 5:0, сборная России досрочно обеспечила себе прямую путевку на чемпионат Европы по футболу.

Счет на девятой минуте встречи открыл Денис Черышев, через 13 минут Магомед Оздоев увеличил преимущество россиян. Решающим эпизодом в матче стало удаление защитника бельгийского "Стандарта" и сборной Кипра Константинаса Лайфидиса на 27-й минуте. Киприот сверхгрубо сыграл против игрока обороны россиян Сергея Петрова и получил прямую красную карточку.

В последние десять минут матча россияне добили уставших киприотов: на 79-й минуте Дзюба забивает свой девятый гол в отборе к Евро-2020, установив тем самым новый рекорд сборной России по числу мячей в отборочных циклах, за минуту до конца встречи четвертый мяч  в ворота киприотов послал Александр Головин, а точку в матче поставил Денис Черышев, оформив в матче дубль.

Сборная России набрала 21 очко после восьми встреч и вышла напрямую на Евро-2020, куда уже ранее попали команды Бельгии, Нидерландов, Италии, Турции, Франции, Польши и Украины.

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