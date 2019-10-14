Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020, Дзюба установил рекорд

Разгромив в гостевом поединке сборную Кипра 5:0, сборная России досрочно обеспечила себе прямую путевку на чемпионат Европы по футболу.
Счет на девятой минуте встречи открыл Денис Черышев, через 13 минут Магомед Оздоев увеличил преимущество россиян. Решающим эпизодом в матче стало удаление защитника бельгийского "Стандарта" и сборной Кипра Константинаса Лайфидиса на 27-й минуте. Киприот сверхгрубо сыграл против игрока обороны россиян Сергея Петрова и получил прямую красную карточку.
В последние десять минут матча россияне добили уставших киприотов: на 79-й минуте Дзюба забивает свой девятый гол в отборе к Евро-2020, установив тем самым новый рекорд сборной России по числу мячей в отборочных циклах, за минуту до конца встречи четвертый мяч в ворота киприотов послал Александр Головин, а точку в матче поставил Денис Черышев, оформив в матче дубль.
Сборная России набрала 21 очко после восьми встреч и вышла напрямую на Евро-2020, куда уже ранее попали команды Бельгии, Нидерландов, Италии, Турции, Франции, Польши и Украины.