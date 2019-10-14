В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся с места происшествия

Утром в понедельник, 14 октября, в столичном районе Нымме автомобиль въехал в жилой дом, в котором пострадал восьмилетний ребенок. Водитель скрылся с места происшествия.
Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6:45, пишет Rus.ERR.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказывают помощь медики скорой помощи, а сбежавшего водителя Mercedes ищет полиция.