Пн, 14.10.2019
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  • В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся с места происшествия

В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся с места происшествия

Auto sõitis majja sisse.

ФОТО: Lugejapilt

Утром в понедельник, 14 октября, в столичном районе Нымме автомобиль въехал в жилой дом, в котором пострадал восьмилетний ребенок. Водитель скрылся с места происшествия.

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6:45, пишет Rus.ERR.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в стену дома, в результате чего получил травмы находившийся в доме восьмилетний ребенок. Ему оказывают помощь медики скорой помощи, а сбежавшего водителя Mercedes ищет полиция.

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