Россиянин Нагорный выиграл третье золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике, американка Байлз побила мужской рекорд

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте были разыграны пять комплектов наград в индивидуальных видах многоборья.
Россиянин Никита Нагорный первенствовал в опорном прыжке, еще один представитель сборной России Артур Далалоян завоевал в этом виде программы серебро. Далалоян завоевал и бронзу в упражениях на перекладине.
У женщин в вольных упражнениях и в упражнениях на бревне первенствовала американка Симона Байлз. Байлз побила рекорд белоруса Виталия Щербо по количеству золотых медалей на чемпионатах мира: теперь в копилке американской гимнастки 24 золота чемпионатов мира. Щербо за карьеру завоевал 23 медали высшего достинства. Женский рекорд по количеству побед на ЧМ ранее принадлежал россиянке Светлане Хоркиной, которая 20 раз поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира.