Пн, 14.10.2019
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  • В Таллинне начинается капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Теэстузе

В Таллинне начинается капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Теэстузе

Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi

В Таллинне начинается капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Теэстузе, в ходе которого предстоит обновить дорожное покрытие, сменить рельсы и шпалы.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия Eesti Raudtee, отметив, что на время проведения работ на ночь переезд будет закрываться для транспорта, а для пешеходов движение через ремонтируемый участок открыто круглосуточно.

Наиболее крупные работы намечены на период с 14 по 18 октября, с 19 часов до 5 часов утра.

«Тех, кому необходимо передвигаться по улице Теэстузе и ее окрестностям на автомобиле, мы просим отнестись с пониманием к временным ограничениям и учесть, что ночью движение в этом районе будет реорганизовано. Щиты с соответствующей информацией и временные дорожные знаки мы разместим на подъезде к ремонтируемому участку. В дневное время для автотранспорта будет открыта одна полоса движения через переезд», - сообщил руководитель службы строительных работ Eesti Raudtee Рихо Вяткин.

Ремонтно-строительные работы по заказу Eesti Raudtee проведет фирма Leonhard Weiss OÜ.

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