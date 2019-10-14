В Таллинне начинается капитальный ремонт железнодорожного переезда на улице Теэстузе, в ходе которого предстоит обновить дорожное покрытие, сменить рельсы и шпалы.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия Eesti Raudtee, отметив, что на время проведения работ на ночь переезд будет закрываться для транспорта, а для пешеходов движение через ремонтируемый участок открыто круглосуточно.
Наиболее крупные работы намечены на период с 14 по 18 октября, с 19 часов до 5 часов утра.
«Тех, кому необходимо передвигаться по улице Теэстузе и ее окрестностям на автомобиле, мы просим отнестись с пониманием к временным ограничениям и учесть, что ночью движение в этом районе будет реорганизовано. Щиты с соответствующей информацией и временные дорожные знаки мы разместим на подъезде к ремонтируемому участку. В дневное время для автотранспорта будет открыта одна полоса движения через переезд», - сообщил руководитель службы строительных работ Eesti Raudtee Рихо Вяткин.
Ремонтно-строительные работы по заказу Eesti Raudtee проведет фирма Leonhard Weiss OÜ.