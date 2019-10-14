Министерство образования: техническое образование приносит больший доход

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, отметив, что самые высокие зарплаты среди получивших высшее образование получают те, кто изучал информационно-коммуникационные технологии, транспортные и охранные услуги и технические специальности.

В области профессионального образования наибольший доход получают выпускники специальностей, связанных с охранными услугами, рыбопромышленностью, лесоводством, а также технических специальностей. В этом году помимо дохода и уровня трудовой занятости впервые были проанализированы и сферы трудовой деятельности выпускников.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что информация о том, в каких сферах деятельности молодые специалисты начинают трудовую деятельность, позволит в будущем еще в большей степени учитывать обратную связь от работодателей в процессе обучения.

"Чем лучше подготовка выпускников при выходе на рынок труда, тем больше от этого выигрывают и работник, и работодатель, и государство", - сказала Репс.

Связь между работой и полученным образованием наиболее сильна у выпускников по специальностям информационно-коммуникационных технологий, охранных услуг, здравоохранения и образования. Например среди тех, кто закончил вуз в сфере образования, 75% работает в данной области, среди выпускников специальностей сферы здравоохранения в той же области трудится 76%, а среди тех, кто закончил специальности сферы охранных услуг, 86% работает в сфере государственного управления и обороны.

Дальнейший путь выпускников профессиональных училищ отличается многообразием. Если те, кто получил общее среднее образование, чаще всего продолжают учебу, то те, кто получил среднее образование в профессиональном училище, в большинстве своем отправляются на работу.

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, на рынке труда заняты 73%, из них только 11% совмещает работу с учебой. Среди тех, кто получил общее образование, работает 63%, а совмещает обучение с работой 39%.

Зарплаты людей с профессиональным и общим средним образованием со временем уравниваются. Через шесть лет после окончания учебы зарплата людей, ограничившихся общим средним образованием, составляет в среднем 987 евро, а людей со средним профессиональным образованием - 996 евро.

На рынке труда более высокую зарплату получают те обладатели среднего образования, кто для приобретения дополнительных навыков и знаний дополнительно обращался к формальному образованию.