Боевая ничья Хорватии и Уэльса принесла ужасные новости мадридскому "Реалу"

Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в поединке отбора к Евро-2020 между командами Уэльса и Хорватии.
Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1).
Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона. В этом эпизоде он нанес повреждение сопернику и травмировался сам. Покидая поле, Модрич не мог наступать на правую ногу. Хавбек был заменен на 90-й минуте матча, вместо него в игру вступил Милан Бадель.
Бэйл также получил травму. Он прихрамывал в концовке игры, однако главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не мог его заменить, так как уже произвел все три замены к тому моменту. В прошедшем матче Бэйл забил впервые за месяц, передает Sports.ru.
В другом поединке группы Е Венгрия обыграла 1:0 Азербайджан и вышла на второе место, имея после семи встреч 12 очков. На два очка, но проведя на матч меньше, имеют соседи из Словакии. Сборная Уэльса, похоже, может с мечтой о Евро проститься. Валийцы набрали всего восемь очков в шести матчах.
Еще одним участником Евро-2020 стала команда Польши. Поляки дома обыграли 2:0 Северную Македонию и досрочно пробились на континентальное первенство. Осечкой македонцев, которые идут на третьем месте и претендуют на выход в стыковые поединки, не смогла воспользоваться Словения, проигравшая Австрии 0:1. Свой шанс включиться в борьбу за билет в плей-офф получил теперь Израиль, который имеет после семи встреч восемь очков и матч против аутсайдера, сборной Латвии, в запасе.