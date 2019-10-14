Пн, 14.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Боевая ничья Хорватии и Уэльса принесла ужасные новости мадридскому "Реалу"

Боевая ничья Хорватии и Уэльса принесла ужасные новости мадридскому "Реалу"

Лука Модрич получил травму в матче отбора Евро-2020 Уэльс - Хорватия

ФОТО: Nigel French / AP

Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в поединке отбора к Евро-2020 между командами Уэльса и Хорватии.

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1).

Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона. В этом эпизоде он нанес повреждение сопернику и травмировался сам. Покидая поле, Модрич не мог наступать на правую ногу. Хавбек был заменен на 90-й минуте матча, вместо него в игру вступил Милан Бадель.

Бэйл также получил травму. Он прихрамывал в концовке игры, однако главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не мог его заменить, так как уже произвел все три замены к тому моменту. В прошедшем матче Бэйл забил впервые за месяц, передает Sports.ru.

В другом поединке группы Е Венгрия обыграла 1:0 Азербайджан и вышла на второе место, имея после семи встреч 12 очков. На два очка, но проведя на матч меньше, имеют соседи из Словакии. Сборная Уэльса, похоже, может с мечтой о Евро проститься. Валийцы набрали всего восемь очков в шести матчах.

Еще одним участником Евро-2020 стала команда Польши. Поляки дома обыграли 2:0 Северную Македонию и досрочно пробились на континентальное первенство. Осечкой македонцев, которые идут на третьем месте и претендуют на выход в стыковые поединки, не смогла воспользоваться Словения, проигравшая Австрии 0:1. Свой шанс включиться в борьбу за билет в плей-офф получил теперь Израиль, который имеет после семи встреч восемь очков и матч против аутсайдера, сборной Латвии, в запасе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ