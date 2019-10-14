История из жизни: как желание быть оригинальным привело к штрафу

26 сентября в социальной сети Facebook была опубликована фотография автомобиля с интересной конструкцией на крыше. Автомобиль, мимо которого не пройти, украшают подарочные кообки. Однако хозяйке машины пришлось с ними расстаться: недавно она получила штраф. Русский TVNET представляет в подробностях историю девушки и комментарий Строительного управления города Риги.
Из комментариев к публикации выяснилось, что конструкция находилась на машине уже длительное время, а штраф, со слов хозяйки, был выписан без предупреждения.
Русский TVNET пообщался с владелицей авто Анастасией, которая любезно согласилась рассказать о ситуации подробнее.
Реклама или проявление индивидуальности?
Анастасия отметила сразу, что подарочные коробки на машине - это не желание рекламироваться, девушке «просто хотелось быть оригинальной». Как выяснилось из разговора, хозяйка интересного автомобиля разместила на конструкции свой номер телефона и адрес сайта не столько для рекламы, а чтобы коробки не украли.
«Если украдут, сразу ясно будет, кому конструкция принадлежит. Меня узнавали по машине, в городе на стоянке всегда могла ее найти, хорошо ориентировалась. Хорошая идея, как мне казалось...», - рассказала Анастасия.
В один прекрасный день девушке позвонили из Рижской стройуправы с приглашением прийти на беседу. По телефону ее заверили, что штрафа пока нет, просто нужно встретиться. При встрече ей сообщили, что для того, чтобы не получить денежное наказание, необходимо в течение определенного времени снять конструкцию, сфотографировать и представить фото в качестве доказательства.
Девушка выполнила все в установленный срок, однако штраф всё-таки получила.
«Сказали, что какие-то нормативы. Обычно делают предупреждение, но так как я уже ездила на этой машине, предупреждение выписать не могут. Тогда я не понимаю, в какой момент выписывается предупреждение? Когда я на ней не езжу? Тогда за что штраф? Может есть какие-то тонкости и нюансы...», - говорит Анастасия.
Русский TVNET обратился за комментарием в стройуправу. Мы спросили, в какой момент выписывается штраф: до или после предупреждения?
Ответ представителя Рижской стройуправы Эдгара Бутанса:
Штраф за административное нарушение налагает учреждение или должностное лицо, которое уполномочено принимать решение в деле об административном нарушении. Предупреждение является одним из видов административного наказания. Учреждение или должностное лицо принимает решение о применении административного наказания, включая предупреждение или денежный штраф.
Не подходит под нормативы
Девушка хотела оставить конструкцию и даже была готова заплатить за это деньги, однако в стройуправе сказали, что ей это невыгодно:
«Машина используется в личных нуждах, а для того, чтобы получить разрешение на рекламу, автомобиль должен ездить по определённому маршруту, либо стоять в определённом месте, либо, либо, либо... Как я поняла, сумма взимается каждый день. Там мне сказали, что достаточно убрать контакты».
Русский TVNET обратился в стройуправу с вопросом, как в случае Анастасии можно согласовать конструкцию, оставив на ней контакты. В стройуправе, сославшись на постановление кабинета министров №732, сообщили, что нужно получить соответствующее разрешение.
Русский TVNET рассказывает, что нужно для того, чтобы согласовать рекламу. Подробнее закон можно прочитать тут.
В законе разъясняют несколько понятий: так, например, наш случай является не просто рекламой, а мобильной рекламой!
Мобильная реклама — находящаяся в движении на специально изготовленных или используемых для размещения рекламы конструкциях, прикреплённых к транспортному средству или на нём, или реклама на переносимом человеком стенде, транспаранте и подобном вспомогательном средстве, а также реклама на общественном транспорте.
Следует подать в самоуправление на согласование проект рекламного объекта, который должен включать в себя:
- заявление с указанием данных рекламодателя и распространителя рекламы, банковских реквизитов для подготовки платежного извещения на уплату пошлины (если она предусмотрена), времени размещения рекламы;
- цветной эскиз или фотомонтаж рекламы (в двух экземплярах) с указанием размеров и масштаба;
- описание дополнительных эффектов (световых, звуковых), если они есть;
Для согласования размещения мобильной рекламы в заявлении надо дополнительно указать:
- число рекламных объектов;
- государственный регистрационный номер транспортного средства, на котором будет реклама;
- государственный регистрационный номер прицепа или полуприцепа, если реклама будет размещена на нём.
Однако за согласованную рекламу на конструкции придётся платить. Расценки можно посмотреть тут.
CSDD нарушений не констатировало
На машине, украшенной подарками, Анастасия проездила около двух лет. Как рассказала она сама, при техосмотре никаких нареканий по поводу конструкции не возникало.
«Два раза точно проходила. В Питер ездила, через границу пропускали. Никаких документов не нужно было», - рассказала хозяйка автомобиля.
«У CSDD был только один вопрос по поводу того, что буквы светятся в темноте. Они у меня подключаются к прикуривателю, а этого делать нельзя», - после предупреждения инспектора Анастасия их сразу же отключила.
Русский TVNET на момент выхода статьи не получил комментария от представителя CSDD.
Штраф на фирму
Несмотря на то, что этот автомобиль является личным транспортом Анастасии, штраф в размере 100 евро (минимальный) был выписан на её фирму.
«Я могу на своей машине написать Coca-Cola и тогда штраф будет оплачивать эта компания?» - в замешательстве спрашивает девушка.
Анастасия считает, что если и выписывать штраф, то скорее личный: «Фирма совсем ни при чем. Я просто хочу красивую машину с подарками. К юристам я не хочу обращаться, так как я заплачу им эти же сто евро. А повоевать просто так совсем не хочется».
Представитель стройуправы Эдгар Бутанс, комментируя ситуацию, сказал: «Лицо, привлекающееся к административной ответственности, определяется в соответствии с нормативными актами, регулирующими ответственность за административное правонарушение». В обязательных правилах Рижской думы № 77 «О размещении рекламы, вывесок и других информационных материалов и порядке использования афишных тумб и стендов в Риге» говорится:
«Ответственность за соответствие требований правилам рекламы несёт рекламодатель, но если такового нет или не представляется возможным найти, то - хозяин земельного участка или строения, на котором размещена реклама. Согласно закону, рекламодатель является лицом, которое с целью получения коммерческой или иной выгоды само производит и распространяет рекламу или от имени которого производит и распространяет в интересах другого лица».
Можно ли оспорить штраф?
Решение можно оспорить в течение десяти рабочих дней с момента уведомления, подав обжалование в Рижскую стройуправу на адрес ее руководителя.
Можно ли оставить конструкцию на машине, если убрать все контактные данные?
«Законодательства я тоже не могу понять. Там говорится, что любая конструкция, которая находится на машине, является рекламой. Но там не написано с надписями или без. Любая. Нарушать закон не хочу», - хозяйка креативного автомобиля хотела бы оставить подарки на машине даже без контактов, однако из-за неоднозначной трактовки закона просто боится получить второй штраф.
В стройуправе же в отделе рекламы ей «сказали, что саму машину можно хоть всю оклеить рекламой, но всё, что выше крыши - нельзя».
Ответ представителя стройуправы гласит: «Если конструкция не содержит признаков, упомянутых в ст. 1 Закона о рекламе, то её размещение на транспортном средстве частного лица не находится в компетенции Рижской стройуправы».
Анастасии в учреждении ответили верно. Мы посмотрели в законе, что это за признаки и, действительно, по закону, согласование рекламы не требуется на транспортном средстве, принадлежащем частному лицу, если эта реклама не считается, как выше уже писалось, мобильной рекламой.
Вывод
Штраф Анастасия получила законно: он может быть выписан и без предупреждения - и на фирму, а не на частное лицо. Оспорить данное решение у неё есть все права, но, к сожалению, вряд ли из этого что-то выйдет. Если хозяйка оригинального автомобиля захочет оставить на конструкции свои контактные данные, это нужно будет согласовать (как мы писали выше), а также придется платить. Единственный выход из ситуации - оставить на крыше конструкцию, но убрать с нее все контакты.