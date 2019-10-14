История из жизни: как желание быть оригинальным привело к штрафу

Из комментариев к публикации выяснилось, что конструкция находилась на машине уже длительное время, а штраф, со слов хозяйки, был выписан без предупреждения.

Русский TVNET пообщался с владелицей авто Анастасией, которая любезно согласилась рассказать о ситуации подробнее.

Реклама или проявление индивидуальности?

Анастасия отметила сразу, что подарочные коробки на машине - это не желание рекламироваться, девушке «просто хотелось быть оригинальной». Как выяснилось из разговора, хозяйка интересного автомобиля разместила на конструкции свой номер телефона и адрес сайта не столько для рекламы, а чтобы коробки не украли.

«Если украдут, сразу ясно будет, кому конструкция принадлежит. Меня узнавали по машине, в городе на стоянке всегда могла ее найти, хорошо ориентировалась. Хорошая идея, как мне казалось...», - рассказала Анастасия.

В один прекрасный день девушке позвонили из Рижской стройуправы с приглашением прийти на беседу. По телефону ее заверили, что штрафа пока нет, просто нужно встретиться. При встрече ей сообщили, что для того, чтобы не получить денежное наказание, необходимо в течение определенного времени снять конструкцию, сфотографировать и представить фото в качестве доказательства.

Девушка выполнила все в установленный срок, однако штраф всё-таки получила.

«Сказали, что какие-то нормативы. Обычно делают предупреждение, но так как я уже ездила на этой машине, предупреждение выписать не могут. Тогда я не понимаю, в какой момент выписывается предупреждение? Когда я на ней не езжу? Тогда за что штраф? Может есть какие-то тонкости и нюансы...», - говорит Анастасия.

Русский TVNET обратился за комментарием в стройуправу. Мы спросили, в какой момент выписывается штраф: до или после предупреждения? Ответ представителя Рижской стройуправы Эдгара Бутанса: Штраф за административное нарушение налагает учреждение или должностное лицо, которое уполномочено принимать решение в деле об административном нарушении. Предупреждение является одним из видов административного наказания. Учреждение или должностное лицо принимает решение о применении административного наказания, включая предупреждение или денежный штраф.

Не подходит под нормативы

Девушка хотела оставить конструкцию и даже была готова заплатить за это деньги, однако в стройуправе сказали, что ей это невыгодно:

«Машина используется в личных нуждах, а для того, чтобы получить разрешение на рекламу, автомобиль должен ездить по определённому маршруту, либо стоять в определённом месте, либо, либо, либо... Как я поняла, сумма взимается каждый день. Там мне сказали, что достаточно убрать контакты».

Русский TVNET обратился в стройуправу с вопросом, как в случае Анастасии можно согласовать конструкцию, оставив на ней контакты. В стройуправе, сославшись на постановление кабинета министров №732, сообщили, что нужно получить соответствующее разрешение.