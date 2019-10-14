Сирийская армия начала наступление на территории курдов для противодействия Турции

Однако к вечеру 13 октября стало известно, что правительственные войска выдвинулись на север, "чтобы дать отпор турецкой агрессии". Курдский политик Ахмед Сулейман рассказал агентству Reuters, что договоренность на этот счет была достигнута на российской авиабазе Хмеймим, пишет "Коммерсант".

Пятый день операции "Источник мира" с военной точки зрения поначалу выглядел для Анкары вполне успешным. Около 15:00 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли под контроль центр приграничного города Рас-эль-Айн и осадили Телль-Абьяд. Буквально через два часа после этого появились сообщения о полном взятии Телль-Абьяда. Государственный телеканал TRT показал видео, на котором бойцы протурецкой "Сирийской национальной армии" радостно приветствуют местных жителей.

Эрдоган также добавил, что Турция не откажется от своих планов, несмотря ни на какие экономические санкции или оружейные эмбарго со стороны западных стран, потому что сирийский режим не может противостоять террористам. Между тем в воскресенье из сирийского города Айн-Иса, все еще находящегося под контролем курдов, сбежали сторонники ИГ и семьи боевиков. Они содержались в лагере под контролем курдских формирований из "Сирийских демократических сил" (СДС), однако, по словам самих курдов, они просто не смогли обеспечить достаточную охрану из-за турецких бомбардировок. Как заявил агентству Reuters представитель СДС Марван Камышло, лагерь на 12 тыс. человек охраняли лишь 60-70 силовиков, хотя в нормальной ситуации этим были заняты 700 человек. Беглецов же было около 800.

О возможности побега сторонников ИГ курды предупреждали с самого начала операции. "Не нужно ждать от нас, что мы будем заботиться о ваших гражданах-террористах, пока вы спокойно смотрите, как наших детей убивают, людей заставляют бежать, а в регионе идет этническая чистка", - сообщил в Twitter пресс-секретарь СДС Мустафа Бали, обращаясь к западным правительствам. При этом турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на очевидцев сообщило, что курды сами "подожгли лагерь, позволив террористам бежать", а корреспондент BBC Риам Далати утверждал, что охрана "перестала выполнять свои обязанности".

Город Айн-Иса важен для турецких войск в первую очередь тем, что он находится на границе заявленной зоны турецкого продвижения вглубь сирийской территории - 30 км, и через него проходит трасса M4, пересекающая всю страну с запада на восток. За контроль над этой дорогой шли тяжелые бои, однако в воскресенье протурецким группировкам все же удалось установить на ней блокпост между Айн-Исой и Таль-Тамром. Это оставляет боевикам ИГ и их семьям три пути для возможного отступления: в сторону Ракки (неподалеку от которой проходит граница между зонами контроля курдов и сирийских войск, лояльных президенту Башару Асаду), в сторону Манбиджа (под контролем курдов) или же в сторону турецкой границы.

По мнению главы Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, сторонники ИГ будут отступать на юг, где еще сохраняются зоны, подконтрольные "Исламскому государству". По словам эксперта, сколько из сбежавших заключенных на самом деле активно сотрудничало с ИГ, неизвестно, поскольку курды арестовывали за пособничество ИГ многих арабов-салафитов, без серьезных доказательств. При этом ряд экспертов настаивают, что освобожденные боевики и их семьи могут получить поддержку в Турции: в 2015 году, когда турецко-сирийская граница контролировалась ИГ*, Минобороны РФ открыто обвиняло Анкару в торговле нефтью с террористами. Эрдоган эти обвинения категорически отвергал.

Однако наиболее запутанным и сложным вопросом, касающимся операции "Источник мира", остается позиция Вашингтона. Хотя изначально американские войска сами ушли из зоны предполагаемого турецкого наступления, 13 октября президент США Дональд Трамп анонсировал введение санкций против Анкары. Один из инициаторов санкций, сенатор-республиканец Линдси Грэм жестко критикует турецкую операцию, но до этого жаловался, что Белый дом "отказывается действовать" в условиях, когда Турция "ведет себя не как хороший партнер НАТО". Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что "Сирийские демократические силы" хотят заключить сделку с сирийцами и РФ, чтобы контратаковать турок на севере.