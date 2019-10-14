Российская пропаганда изучает в Таллиннском университете теорию и практику гей-секса

По его словам, их бы не впустили внутрь, если бы знали, кто они и с какой целью в действительности пришли на первую встречу участников проекта. «Эти люди вызывали доверие. Все имели неприметную внешность, были очень вежливыми, их никак не выдавала и одежда», - сказал Лембер.

Он говорит, что незваные гости спокойно ждали, и ему показалось, если бы им отказали в просьбе, они бы восприняли это спокойно: «Я не могу сказать, что они ломились». Лембер утверждает, что бравший интервью человек был вежлив.

«А на следующий день я заболел и отказал им. Но я не предвидел опасность»,- добавил Лембер. По его словам, многие вещи, такие, например, как номер телефона, впоследствии показались ему подозрительными, заставив его задаться вопросом: кто они такие?

О том, кто его в действительности посетил, Лембер узнал, только когда ему прислали линк на сюжет, описывающий Таллинн как гей-столицу. «Студенты возмутились, но не сильно», - отметил Лембер, по оценке которого, российские СМИ такой историей хотят показать культурное падение, прежде всего, Европейского союза и Европы. Например, диктор канала сказал: «Кажется, что распространению гомообразования в эстонской столице больше ничего не мешает. Это сейчас модно в Эстонии и отвечает последним тенденциям в Европе».

Советник: университет все сделал правильно

По словам советника коммуникационного бюро правительства по стратегической коммуникации Сийма Кумапаса, проигнорировав запрос телеканала, Таллиннский университет поступил правильно: «Они поняли, с чем имеют дело, и не удовлетворили желание пропагандистского канала об интервью, но последний использовал для сбора информации нечестные приемы. Поскольку кремлевские пропагандистские каналы не следуют правилам хорошего тона в журналистике и этическим нормам, невозможно окончательно исключить появление подобных случаев».

По словам Кумпаса, правительству не стоит реагировать на подобные действия: «Реагирование на единичные нарративы и сюжеты - это в лучшем случае борьба с ветряными мельницами, в худшем – подливание масла в огонь». Он добавил, что единственным долгосрочным решением является повышение осведомленности у людей об инфоатаках и пропаганда журналистской компетентности и критического мышления.

Кумпас отметил, что все российские федеральные государственные телеканалы прямо или косвенно находятся под контролем Кремля, и их редакции скрыто участвуют в инфоатаках против Эстонии и других демократических западных стран.

Если по данным зарубежных представительств, на отслеживание происходящего в ЕС в этом году для российских СМИ был предусмотрен один миллиард евро, то в будущем году прокремлевская пропаганда усилится: находящиеся под контролем государства теле-, диги-, и бумажные издания получат от государства 1,3 миллиарда евро.

Рабочий план журналистов петербургского "Пятого канала" предусматривал подчеркнуть русское происхождение Тоомаса Хендрика Ильвеса. ФОТО: Kaitsepolitsei aastaraamat

Телеканал находится в орбите КаПо уже несколько лет

Полиция безопасности уже несколько раз упоминала «Пятый канал» в своем ежегоднике из-за распространения ложной информации об Эстонии. В 2018 году КаПо сообщила, что именно петербургский «Пятый канал» показывал об Эстонии самую провокационную ложь.

В последнем ежегоднике можно найти упоминание о том, как канал в июне прошлого года отправил в Эстонию съемочную группу с заданием сделать сюжет о русском происхождении бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, и возможном сотрудничестве его отца с нацистами. Также телеканал должен был осветить тему, почему эстонцам так нравится Гитлер. Пограничники не впустили съемочную группу в Эстонию, поскольку у журналистов не было нужных документов. Однако у работников телевидения Натальи Кирилловой и Игоря Чигарева были с собой так называемые рабочие планы-сценарии. План предусматривал, используя информацию о семье Ильвеса, подчеркнуть русское происхождение его бабушки и дедушки, указать на возможное сотрудничество его отца с оккупационной немецкой властью и предъявить ему претензию в сравнении коммунизма и фашизма. По плану съемочная группа должна была найти в Эстонии людей, которые были бы готовы прокомментировать это в нужной форме.

Поскольку Кирилловой и Чигареву выдали запрет на въезд в Эстонию, запланированные интервью для российского канала взят местный журналист Олег Беседин, который и раньше помогал занимающимся пропагандой россиянам – так написали в ежегоднике КаПо.

Также работники телеканала должны были сделать «сюжет» о переведенных на эстонский язык комиксах «Hipster Hitler» и поставить вопрос:,почему эстонцам нравится Гитлер. Тогда Полиция безопасности отметила, что деятельность «Пятого канала» - это так называемый хрестоматийный пример деятельности Кремля по оказанию влияния на Эстонию, в которой используются происходящие здесь события и высказывания об Эстонии в СМИ.

В ежегоднике, описывающем события позапрошлого года, КаПо рассказала, как в 2017 году тот же телеканал сообщил, что в Эстонии платят пенсии только бывшим членам СС. Причем, съемочная группа должна была пользоваться конспирацией. Чтобы избежать пограничного контроля, группа приехала через Шенгенское визовое пространство и для связи использовала местные разговорные карты без договоров, отметила Полиция безопасности.