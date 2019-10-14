Таллиннский университет попал в лапы российской пропаганды

Рабочий план журналистов петербургского "Пятого канала" предусматривал подчеркнуть русское происхождение Тоомаса Хендрика Ильвеса. ФОТО: Kaitsepolitsei aastaraamat

Телеканал находится в орбите КаПо уже несколько лет

Полиция безопасности уже несколько раз упоминала «Пятый канал» в своем ежегоднике из-за распространения ложной информации об Эстонии. В 2018 году КаПо сообщила, что именно петербургский «Пятый канал» показывал об Эстонии самую провокационную ложь.

В последнем ежегоднике можно найти упоминание о том, как канал в июне прошлого года отправил в Эстонию съемочную группу с заданием сделать сюжет о русском происхождении бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, и возможном сотрудничестве его отца с нацистами. Также телеканал должен был освятить тему, почему эстонцам так нравится Гитлер. Пограничники не впустили съемочную группу в Эстонию, поскольку у них не было нужных документов. Однако у работников телевидения Натальи Кирилловой и Игоря Чигарева были с собой так называемые рабочие планы-сценарии. План предусматривал, используя информацию о роде Ильвеса, подчеркнуть русское происхождение его бабушки и дедушки, указать на возможное сотрудничество его отца с оккупационной немецкой властью, и предъявить ему претензию в сравнении коммунизма и фашизма. По плану съемочная группа должна была найти в Эстонии людей, которые были бы готовы прокомментировать это в нужной форме.

Поскольку Кирилловой и Чигареву выдали запрет на въезд в Эстонию, запланированные интервью для российского канала взят местный работник Олег Беседин, который и раньше помогал занимающимся пропагандой россиянам – так написали в ежегоднике КаПо.

Также работники телеканала должны были сделать «сюжет» о переведенных на эстонский язык комиксах «Hipster Hitler» и поставить вопрос: почему эстонцам нравится Гитлер. Тогда Полиция безопасности отметила, что деятельность «Пятого канала» - это так называемый хрестоматийный пример деятельности Кремля по оказанию влияния на Эстонию, в которой используются происходящие здесь события и высказывания об Эстонии в СМИ.

В ежегоднике, описывающем события позапрошлого года, КаПо рассказала, как в 2017 году тот же телеканал сообщил, что в Эстонии платят пенсии только бывшим членам СС. Причем, съемочная группа должна была пользоваться конспирацией. Чтобы избежать пограничного контроля, группа приехала через Шенгенское визовое пространство и для связи использовала местные разговорные карты без договоров, отметила Полиция безопасности.