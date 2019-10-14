Таллиннский университет попал в лапы российской пропаганды

Российские пропагандистские журналисты соврали, что они являются активистами LGBT, чтобы снять лжесюжет о том, что в Таллиннском университете изучают теорию и практику гей-секса, пишет Postimees.
В начале этого года у дверей аудитории, в которой читали первую лекцию в рамках проекта, посвященного истории LGBT, появились оператор, некой молодой человек и переводчик, которые представились LGBT-активистами и попросили о возможности снять общие планы лекции.
В действительности речь шла о представителях находящегося на радаре Полиции безопасности активного пропагандистского петербургского телеканала «Пятый канал», у которых были другие цели: сделать лжесюжет о том, как Европа катится вниз по моральной лестнице, и какую крупную ошибку допустила Эстония, повернувшись спиной к России.
«Сейчас Эстония оккупируется целенаправленно и систематически. Там уже маршируют натовские солдаты, но еще большую панику вызывает то, что началась социальная и моральная оккупация», - сказал директор телеканала, комментируя сюжет.
Теория и практика
В сентябре в российских прокремлевских СМИ много говорили о том, что неблагодарная Эстония забыла о том, как Советский Союз помог ей освободить Таллинн от «коричневой чумы». Этим ссылались на 22 сентября 1944 года, когда нацистские войска отступили из Таллинна, а Красная армия оккупировала город. По оценке Кремля, Красная армия является спасительницей Таллинна.
В этом году, ровно через 75 лет после вторжения красноармейцев, Россия в прайм-тайм рисовала на «Пятом канале» миллионам русских картину того, как Эстония в лице Европейского союза выбрала себе ложный путь: якобы Таллинн превратился в скандинавскую гей-столицу, и в не2 обучают студентов гей-сексу.
Вдохновение российские СМИ получили от добровольного проекта Таллиннского университета, охватывающего разные специальности, где через теоретические и практические задания занимаются историей эстонского сообщества LGBT+.
Но канал трактует это по-своему. «Кирилл Захаров побывал на лекции и узнал, что там занимаются не только теорией, но и практикой», - сказали в передаче, указав, будто в университете учат гей-сексу.
По словам инициатора и руководителя проекта Уку Лембера, сюжет во многом является вымыслом: «Они ссылаются на порно. Дают возможность понять слово „практика“ таким образом, который не подходит для университета. Но в действительности же это не так».
Он объяснил, что под практикой подразумевается, например, интервьюирование мужчин в возрасте: «Обучение в проекте имеет и практическую часть, то есть не только теоретические лекции, но и изучение истории».
Чтобы показать падение нравов, миллионам россиян сказали, что участники проекта считают нормальным и детскую порнографию: «Первым заданием было при помощи цветных бумажек анонимно выразить свои личные предпочтения. Вчерашние школьники теперь являются исследователями истории местного гей-сообщества. Занимаются материалами и после слова „детская порнография“ возникает дружеская улыбка», - описал после посещения Таллиннского университета Захаров в сюжете.
По словам Лембера, и это является ложью: «На цветных бумажках писали идеи, что и как мы могли бы изучить в ходе проекта. Тему детской порнографии не использовали вообще».
На самом детей российские «журналисты» связались с Таллиннским университетом уже давно, когда отправили в отдел по связям с общественности вуза запрос с просьбой организовать интервью через Skype. Поскольку письмо проигнорировали, информация не дошла из отдела до связанных с проектом людей, и вечером 19 сентября у дверей аудитории оказались три человека. Лембер никак не смог связать их с Россией и петербургским «Пятым каналом».
По его словам, их бы не впустили внутрь, если бы знали, кто они и с какой целью в действительности пришли на первую встречу проекта. «Эти люди вызывали доверие. Все имели неприметную внешность, ничего не выдавала и одежда, и были очень вежливыми», - сказал Лембер.
Он говорит, что незваные гости вежливо ждали, и ему показалось, если бы им сказали четкое «нет», пропагандисты приняли бы и это: «Я не могу сказать, что они ломились». Лембер утверждает, что бравший интервью человек был вежливым.
«А на следующий день я заболел и отказался. Я не мог видеть большую часть вечера»,- добавил Лембер. По его словам, теперь многие вещи ему кажутся подозрительными, например, номер телефона, вызывая вопрос: кто же они такие?
О том, кто его в действительности посетил, Лембер узнал только тогда, когда ему прислали линк на сюжет, описывающий Таллинн, как гей-столицу. «Студенты несколько возмутились, но не сильно», - отметил Лембер, по оценке которого, российские СМИ такой историей хотят показать культурное падение, прежде всего, Европейского союза и Европы. Например, диктор канала сказал: «Кажется, что распространению гомообразования в эстонской столице больше ничего не мешает. Это сейчас модно в Эстонии и отвечает последним тенденциям в Европе».
Советник: университет все сделал правильно
По словам советника коммуникационного бюро правительства по стратегической коммуникации Сийма Кумапаса, проигнорировав запрос телеканала, Таллиннский университет поступил правильно: «Они поняли, с чем имеют дело, и не удовлетворили желание пропагандистского канала об интервью, но последний использовал для сбора информации нечестные приемы. Поскольку кремлевские пропагандистские каналы не следуют правилам хорошего тона в журналистике и этическим нормам, невозможно окончательно исключить появление подобных случаев».
По словам Кумпаса, правительству неразумно реагировать на подобные действия: «Реагирование на единичные нарративы и сюжеты, в лучшем случае это как борьба с ветряными мельницами, в худшем – подливание масла в огонь». Он добавил, что единственным долгосрочным решением является повышение осведомленности у людей об инфоатаках, и пропаганда журналистской компетентности и критического мышления.
Кумпас отметил, что все российские федеральные государственные телеканалы прямо или косвенно находятся под контролем Кремля, и их редакции скрыто участвуют в инфоатаках против Эстонии и других демократических западных стран.
Если, по данным зарубежных представительств, на отслеживание происходящего в ЕС в этом году для российских СМИ был предусмотрен один миллиард евро, то в будущем году прокремлевская пропаганда усилится еще больше: находящиеся под контролем государства теле-, диги-, и бумажные издания получат от государства 1,3 миллиарда евро.
Телеканал находится в орбите КаПо уже несколько лет
Полиция безопасности уже несколько раз упоминала «Пятый канал» в своем ежегоднике из-за распространения ложной информации об Эстонии. В 2018 году КаПо сообщила, что именно петербургский «Пятый канал» показывал об Эстонии самую провокационную ложь.
В последнем ежегоднике можно найти упоминание о том, как канал в июне прошлого года отправил в Эстонию съемочную группу с заданием сделать сюжет о русском происхождении бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, и возможном сотрудничестве его отца с нацистами. Также телеканал должен был освятить тему, почему эстонцам так нравится Гитлер. Пограничники не впустили съемочную группу в Эстонию, поскольку у них не было нужных документов. Однако у работников телевидения Натальи Кирилловой и Игоря Чигарева были с собой так называемые рабочие планы-сценарии. План предусматривал, используя информацию о роде Ильвеса, подчеркнуть русское происхождение его бабушки и дедушки, указать на возможное сотрудничество его отца с оккупационной немецкой властью, и предъявить ему претензию в сравнении коммунизма и фашизма. По плану съемочная группа должна была найти в Эстонии людей, которые были бы готовы прокомментировать это в нужной форме.
Поскольку Кирилловой и Чигареву выдали запрет на въезд в Эстонию, запланированные интервью для российского канала взят местный работник Олег Беседин, который и раньше помогал занимающимся пропагандой россиянам – так написали в ежегоднике КаПо.
Также работники телеканала должны были сделать «сюжет» о переведенных на эстонский язык комиксах «Hipster Hitler» и поставить вопрос: почему эстонцам нравится Гитлер. Тогда Полиция безопасности отметила, что деятельность «Пятого канала» - это так называемый хрестоматийный пример деятельности Кремля по оказанию влияния на Эстонию, в которой используются происходящие здесь события и высказывания об Эстонии в СМИ.
В ежегоднике, описывающем события позапрошлого года, КаПо рассказала, как в 2017 году тот же телеканал сообщил, что в Эстонии платят пенсии только бывшим членам СС. Причем, съемочная группа должна была пользоваться конспирацией. Чтобы избежать пограничного контроля, группа приехала через Шенгенское визовое пространство и для связи использовала местные разговорные карты без договоров, отметила Полиция безопасности.