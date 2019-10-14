Неймар снова травмировался

Форвард вышел в стартовом составе команды на товарищескую встречу против Нигерии и сумел доиграть лишь до 12-й минуты. Неймар получил повреждение и покинул поле, вместо него вышел Филипе Коутинью. О характере травмы бразильца пока ничего неизвестно.
В сентябре Неймар вернулся на поле после повреждения, которое он получил в июне. В первом же матче за ПСЖ форвард отметился победным голом, забитым ударом ножницами.
В июне игрок также травмировался в матче за сборную Бразилии. Из-за этого он пропустил Кубок Америки, который пентакампеоны выиграли.
Неймар провел 101 матч за сборную Бразилии и забил 61 гол.