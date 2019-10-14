Пн, 14.10.2019
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Неймар снова травмировался

Неймар получил травму во время матча Бразилия - Нигерия

ФОТО: ROSLAN RAHMAN / AFP

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму во время матча за сборную Бразилии.

Форвард вышел в стартовом составе команды на товарищескую встречу против Нигерии и сумел доиграть лишь до 12-й минуты. Неймар получил повреждение и покинул поле, вместо него вышел Филипе Коутинью. О характере травмы бразильца пока ничего неизвестно.

В сентябре Неймар вернулся на поле после повреждения, которое он получил в июне. В первом же матче за ПСЖ форвард отметился победным голом, забитым ударом ножницами.

В июне игрок также травмировался в матче за сборную Бразилии. Из-за этого он пропустил Кубок Америки, который пентакампеоны выиграли.

Неймар провел 101 матч за сборную Бразилии и забил 61 гол.

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