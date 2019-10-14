Пн, 14.10.2019
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Успешная мебельная фирма впутана в подозрительную схему и ссоры

От успешной мебельной компании остались лишь крохи.

ФОТО: Andrey Nyrkov / PantherMedia / Andrey Nyrkov

Связанная с бывший сотрудником КаПо Индреком Пыдером фирма ASIS Consult Grupp странным образом выкупила акции производителя мебели Sarkop AS, а после того, как СМИ проявили к этому интерес, ASIS Consult Grupp попыталась не допустить публикацию статьи, пишет Äripäev.

Проделанные Sarkop AS работы впечатляют: фирма изготовила по спецзаказу мебель, к примеру, для таллиннских отелей Hilton и Swissôtel, для головной конторы Telia, а также для отелей и ресторанов Хельсинки и Стокгольма.

Фирма была основана в 1992 году, но сейчас предприятию грозит банкротство, и чтобы остановить его, в отношении фирмы начали процесс санации.

Стремительное падение компании началось после того, как почти год назад владельцы фирмы поссорились и продали ее.

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