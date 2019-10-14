Видео: полицейский исполнил элегантный кувырок и погнался за нарушителем

Центр надзора за дорожным движением опубликовал в Facebook видео, где видно, как «исполненный в нужное время кувырок способствует более удобному входу в автомобиль».
Центр надзора за дорожным движением опубликовал в соцсети Facebook пост, в котором поведал о том, как во время проведения рейда «Дуют все!» один из участников дорожного движения решил сбежать от полиции.
Как сообщили в полиции, водитель машины, который находился в в состоянии алкогольного опьянения, был отстранен от управления автомобилем и получил наказание.
«Алкоголь и вождение — несовместимы», - в очередной раз напомнили водителям.
Смотрите видео!