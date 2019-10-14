Карта: с сегодняшнего дня на перекрестке Ахтри изменилась организация движения

В столичном районе Кесклинн в понедельник утром, 14 октября, была открыта для движения большая часть перекрестка Ахтри.
Об этом сообщила пресс-служба Кесклиннаской управы части города.
"Жители Таллинна могли заметить, что в последние дни на перекрестке Ахтри шло активное строительство. Дело в том, что строители хотели как можно быстрее закончить работы по асфальтированию перекрестка. Благодаря этому сегодня большая часть перекрестка Ахтри была открыта для движения. Теперь можно как повернуть с улицы Йыэ на улицу Ахтри, так и проехать прямо на улицу Лоотси и выехать из порта по улице Лоотси на улицу Пронкси через улицу Йыэ", - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
При этом закрытым остается часть улицы Туукри около перекрестка Ахтри и проезды с улицы Ахтри на улицу Туукри и с улицы Туукри на улицу Рейди.
Управа района Кесклинн просит всех участников дорожного движения следовать временным знакам организации движения и быть особенно внимательными в районе улицы Рейди.