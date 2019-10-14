Упор на навыки и три упражнения за десять минут: читайте, как изменится экзамен по вождению

Самое больше изменение коснется оценивания. Прежний подход, основывавшийся на количестве совершенных ошибок, сменится на оценку компетенции, а это означает, что проверяться будут не отдельные элементы, а то, как в целом экзаменуемый справляется с вождением, пишет Postimees.

«Экзаменуемый принимает решения на основании своей компетенции», - сказал глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, добавив, что с того момента, когда последний раз меняли правила, прошло восемь лет. «То, что когда-то было злободневным, не может быть таковым и сейчас», - отмечает он.

«Ходатайствующий о получении водительского удостоверения должен показать предусмотрительные навыки вождения и задача на экзамене - управлять автомобилем в каждодневных условиях в соответствии с Законом о дорожном движении», - перечислил Ванамыйза то, что требуется от экзаменуемого. Хорошая езда демонстрирует, что водитель умеет справляться с ежедневными задачами на нормальном уровне. «Готовиться следует не к экзамену, нужно просто учиться кататься», - добавляет он.

С февраля помимо езды экзаменуемому нужно будет выполнить три упражнения за десять минут. Согласно закону, обязательные упражнения - парковка с маневрированием и разворот в ограниченном пространстве. У пришедшего на экзамен есть право самому выбрать третье упражнение, а это может быть езда задним ходом прямо, вписываясь в поворот или парковка боком. Если экзаменуемый в течение десяти минут не справляется с упражнениями, ему придется попытать удачу в следующий раз.

«Автошколе при составлении своей учебной программы придется сильно постараться», - уверен Ваннамыйза, по словам которого, 30 обязательных уроков вождения - это минимум, который должен пройти в автошколе будущий водитель. По его оценке, при хорошей подготовке этого достаточно, чтобы успешно сдать экзамен и быть самостоятельным на дороге.

По словам специалиста, инструктор, оценивающий навыки ученика, должен также высказать ему свое мнение, есть ли смысл идти на экзамен или надо еще потренироваться.

«Новая система не должна изменить организацию учебы в автошколе», - сказала представитель MG Autokool Татьяна Варакута. По ее словам, в настоящее время в автошколах разработаны такие учебные программы, которые позволяют водителям быть самостоятельными.

Татьяна Варакута отметила, что в связи с предстоящими изменениями автошколы внесли правки в свою работу. Например, инструкторы стали обращать больше внимания на скорость исполнения упражнений, оценивать езду в целом и то, как ученик справляется со стрессовыми ситуациями в городе, предвидит ли опасность на дороге и так далее.

«Много лет об этом говорилось, но у инструктора и экзаменатора не было никогда возможности пообщаться», - указала Варакута на проблему. Она считает, что инструктор и экзаменатор должны вести активный диалог, но сейчас они находятся по разные стороны дороги. Из-за этого инструктор получает обратную связь от экзаменатора только через ученика.

Глава AV Rae Liikluskoolituse OÜ Велло Воог говорит, что изменения хороши на бумаге, но он не верит, что им будут полностью следовать. «Никто не отменяет провал экзамена, если едешь по сплошной линии», - привел он пример.