Глава Boeing лишился поста председателя совета директоров

Как сообщается в пресс-релизе Boeing, компания приняла решение разделить позиции гендиректора и председателя совета директоров. Это, как ожидается, позволит Мюленбургу полностью сфокусироваться на руководстве компанией, которая работает над тем, чтобы обеспечить безопасное возвращение 737 MAX в эксплуатацию.

Мюленбург останется во главе Boeing. Он сохранит должности генерального директора и президента компании. На посту председателя его сменит старший управляющий директор Blackstone Group Inc. Дэвид Кэлхун.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.