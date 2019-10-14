"Размер не подошел", сказала нарвитянка российским таможенникам, нашедшим в ее багажнике 24 кг бюстгальтеров

Российские таможенники на пропускном пункте в Ивангороде нашли в автомобиле нарвитянки 279 бюстгальтеров, которые она не задекларировала. В свое оправдание она сказала, что ей не подошел размер, и она решила раздать белье родственникам, пишут сегодня на сайте Северо-Западного таможенного управления РФ.