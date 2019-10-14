Банк Эстонии предупреждает о риске обнищания людей пенсионного возраста

«План правительства изменить пенсионную систему может привести к кратковременному рывку в росте экономики Эстонии в случае, если желающих выйти из второй пенсионной ступени будет много. Однако вслед за коротким ускорением последует замедление роста экономики или даже его спад, в результате это негативно скажется на уровне жизни людей в Эстонии», - предостерег Банк Эстонии.

По оценке Центробанка, конкурентоспособность эстонских предприятий-экспортеров нарушится на много лет, поскольку ускорившийся на фоне возросшего потребления рост экономики вскоре замедлится, но при этом расходы на рабочую силу будут больше прежнего.

Отмене обязательной накопительной пенсии сопутствует также и больший риск обнищания людей пенсионного возраста, поскольку у людей появится возможность накопленные в течение жизни средства использовать за очень короткий срок.

«Вторая пенсионная ступень, несомненно, нуждается в ремонте, чтобы люди, выходя на пенсию, смогли бы получить максимально большой дополнительный доход от своих накоплений», - передала BNS пресс-служба Центробанка слова его президента Мадиса Мюллера.

«Однако анализ влияния намеченных изменений показывает, что этот план в нынешнем виде, по всей вероятности, не принесет пенсионерам Эстонии выгоду в долгосрочном плане. Возможность использовать в течение короткого времени накопленные к пенсии средства, благодаря возросшему потреблению может ненадолго придать экономике дополнительный импульс, однако вслед за ним наступит, скорее всего, такое же сильное замедление», - подчеркнул Мюллер.

По его словам, упразднение обязательной накопительной пенсии в долгосрочной перспективе приведет к росту обнищания людей пенсионного возраста и неизбежности повышения налоговой нагрузки.

Если же правительство все-таки настоит на своем, то, по оценке Банка Эстонии, следовало бы подумать о том, как мотивировать людей посредством накопительной пенсии продолжить копить себе на старость.