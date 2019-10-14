Евросоюз продлил санкции из-за отравления Скрипалей

В перечне, опубликованном при введении санкций, значатся начальник Главного управления генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также предполагаемые сотрудники управления Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Двое последних, по данным британской стороны, в марте 2018 года были в Солсбери под именами Руслана Боширова и Александра Петрова и совершили покушение на Скрипалей.

Совет ЕС одобрил режим санкций за применения химоружия в октябре 2018 года и ввел их в январе текущего. Меры предусматривают запрет на въезд в ЕС а также заморозку активов на территории Евросоюза.

Отравление Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома бывшего двойного агента в Солсбери. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Заключение экспертов ОЗХО по химатаке в Думе

Кроме того, продленные санкции за применение химоружия распространяются на пятерых человек, связанных с режимом сирийского президента Башара Асада, а также Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC). В марте эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представили заключение о применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Вероятнее всего, был использован хлор, говорится в документе.