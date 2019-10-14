Старейшина Кристийне: как новая бюджетная стратегия Таллинна преобразит наш район

Что повлечет за собой новая бюджетная стратегия?

Бюджетная стратегия Таллинна на ближайшие четыре года предоставляет району Кристийне много хороших перспектив для дальнейшего развития и принятия их во внимание. В любом случае ближайшие годы будут активными, акцент будет сделан на сбалансированное и устойчивое развитие городской деятельности. С точки зрения расходов наибольшая доля в городском бюджете отведена на образование, содержание дорог и улиц, общественный транспорт и, конечно же, социальное обеспечение.

Больше внимания мы уделим общему благоустройству города, в том числе уборке улиц и более эффективному вывозу снега. Мы вкладываем больше ресурсов в обеспечение высокого качества благоустройства Таллинна, содержания дорог, лучшего уличного освещения, ухоженных парков и игровых площадок, а также красивого озеленения. Город продолжит реорганизацию своей сети учебных заведений и в рамках этого обновит городские детские сады, школьные здания и учебные заведения внешкольного образования.

Жителям Кристийне важны безопасность и возможности досуга

Наиболее важными объектами с точки зрения Кристийне являются завершение реконструкции Таллиннской основной школы Тонди и реконструкция Таллиннского центра интересов KULLO, в новом году завершится реконструкция городского многоквартирного дома по адресу бульвар Сыпрузе, 5.

Мы уделяем особое внимание состоянию спортивных сооружений в районе, необходимо привести в порядок общественные баскетбольные площадки, которые становятся все более популярными. Уже в этом году мы заменили баскетбольные сетки и обновили разметку площадки на улице Сыстра.

В последующие годы мы реконструируем игровые площадки и тренировочные элементы в парках Тондимыйза и Седерхельм на улице Моони, новые инвестиции направим на реконструкцию парка Левенру. Наряду с ними будут обновлены площадки для выгула собак, которые также очень хорошо были приняты жителями, поскольку содержание домашних животных очень популярно в Кристийне.