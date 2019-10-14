Старейшина Кристийне: как новая бюджетная стратегия Таллинна преобразит наш район

Итоги весенних выборов в Рийгикогу принесли изменения в состав столичной мэрии. Это в свою очередь отразилось и на стратегических планах властей города, которые были скорректированы и пересмотрены. Результаты этой деятельности изложены в одном из важнейших финансовых документов Таллинна – «Бюджетной стратегии на 2020-2023 гг.». В конце сентября мэрия передала стратегию на обсуждение и утверждение в городское собрание, советы частей города также смогли представить свои идеи и предложения. Можно смело сказать, что для нашего района грядущие четыре года станут временем поступательного развития и реализации ранее задуманных крупных инициатив.
Что повлечет за собой новая бюджетная стратегия?
Бюджетная стратегия Таллинна на ближайшие четыре года предоставляет району Кристийне много хороших перспектив для дальнейшего развития и принятия их во внимание. В любом случае ближайшие годы будут активными, акцент будет сделан на сбалансированное и устойчивое развитие городской деятельности. С точки зрения расходов наибольшая доля в городском бюджете отведена на образование, содержание дорог и улиц, общественный транспорт и, конечно же, социальное обеспечение.
Больше внимания мы уделим общему благоустройству города, в том числе уборке улиц и более эффективному вывозу снега. Мы вкладываем больше ресурсов в обеспечение высокого качества благоустройства Таллинна, содержания дорог, лучшего уличного освещения, ухоженных парков и игровых площадок, а также красивого озеленения. Город продолжит реорганизацию своей сети учебных заведений и в рамках этого обновит городские детские сады, школьные здания и учебные заведения внешкольного образования.
Жителям Кристийне важны безопасность и возможности досуга
Наиболее важными объектами с точки зрения Кристийне являются завершение реконструкции Таллиннской основной школы Тонди и реконструкция Таллиннского центра интересов KULLO, в новом году завершится реконструкция городского многоквартирного дома по адресу бульвар Сыпрузе, 5.
Мы уделяем особое внимание состоянию спортивных сооружений в районе, необходимо привести в порядок общественные баскетбольные площадки, которые становятся все более популярными. Уже в этом году мы заменили баскетбольные сетки и обновили разметку площадки на улице Сыстра.
В последующие годы мы реконструируем игровые площадки и тренировочные элементы в парках Тондимыйза и Седерхельм на улице Моони, новые инвестиции направим на реконструкцию парка Левенру. Наряду с ними будут обновлены площадки для выгула собак, которые также очень хорошо были приняты жителями, поскольку содержание домашних животных очень популярно в Кристийне.
В ближайшее время потребуется решение по тоннелям под железной дорогой, прежде всего между районами Кесклинн и Кристийне. В течение следующих нескольких лет будут реконструированы следующие улицы: Тедре (на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони), Тулика (на отрезке между Палдискиим шоссе и улицей Эндла), Вярви и Лаки, а также Рахумяэ-теэ. По части других дорог мы ежегодно оцениваем необходимость восстановительного ремонта и на основании этого составляем планы ремонта.