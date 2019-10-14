Владелец Т1: в трудные времена центр должен приходить на помощь арендаторам

- Принадлежащий Pro Kapital торговый центр Т1 в последнее время постоянно находится в медиакартине. Почему вам уделяется так много внимания?

- Я думаю, что это естественно. Каждый новый, интересный и немного отличающийся от остальных амбициозный проект вызывает интерес у общественности. Мы с самого начала попали в эту картину, потому что сумели создать в Таллинне бросающийся в глаза и узнаваемый объект.

- В средствах массовой информации писали, что Т1 пустует. У вас количество посетителей вызвало разочарование?

- Число посетителей оказалось меньшим, чем мы думали. С другой стороны, я скажу, что всё новое и инновативное, что мы создали в своем здании, работает успешно. Та сторона дела, с которой я сам начинал 20 лет назад, создавая торговый центр Kristiine, - я имею в виду классическую торговлю - сейчас нуждается в коррекции. Если подумать, общество и потребители за 20 лет очень сильно изменились, но торговые центры в Таллинне совсем не изменились. Они разве что увеличили площади и заменили потолки. Люди привыкли ходить туда, они инертны, но все девелоперы думают о том, какие центры и какие сочетания могли бы продержаться в следующие 20 лет.

- Skypark в центре Т1 действительно популярен, но и остальной центр полон арендаторов. Насколько сильно вам пришлось снижать цены на аренду и как вы собираетесь сводить клиентов с арендаторами?

- Вот это сотрудничество между арендатором и арендодателем и есть ключевой вопрос. Это тема, которой я уделяю огромное внимание - чтобы у нас были партнерские отношения. Правда в том, что давление на стоимость аренды существует во всех торговых центрах Таллинна. Что тут скрывать, классическая торговля находится под сильным влиянием интернет-торговли. Все популярнее становится покупать определенные категории товаров в интернете. IKEA - хороший пример того, как с открытием интернет-магазина сразу произошло переполнение каналов. Классическая торговля должна меняться и комбинироваться с электронной торговлей. Это ставит под давление все центры, не только наш. Ясно то, что если возникают тяжелые времена, арендодатель должен приходить арендатору на помощь, будь то совместные рекламные кампании или, в определенных случаях, скидка на аренду. Это обычные шаги, которые мы используем и которые использовали, открывая центр Kristiine.

- Сколько таких арендаторов, с которых вы сейчас требуете только коммунальные платежи?

- Я никак не могу говорить о суммах аренды. Мы все же биржевое предприятие, и более точные цифры я оставлю при себе. Но я могу с полной уверенностью сказать, что все торговые центры на старте делают большие скидки. К примеру, я не думаю, что H&M, выходя на наш рынок, где-то платил аренду. Мы бежим марафон, а не 60-метровку. И нам только исполняется первый год.