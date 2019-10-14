Дональд Трамп ослабил хватку: Huawei позволят работать с американскими компаниями

The Wall Street Journal сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия некоторых санкций в отношении китайского технологического гиганта Huawei.
Данный шаг позволит Hiawei возобновить контакты с некоторыми американскими фирмами, однако пока что окончательно решение по этому поводу не принято и неизвестно, о каких именно компаниях идет речь, пишет ixbt.com.
Различные источники, на которые ссылается The Wall Street Journal, подтверждают, что совсем скоро Huawei сможет возобновить бизнес в Соединенных Штатах. При этом Трамп не собирается снимать с Huawei все санкции, он лишь хочет позволит некоторым американским компаниям поставлять определенные товары для Huawei, что поможет снизить напряженность в преддверии грядущих торговых переговоров.
К сожалению, до сих пор неизвестно, сможет ли Google возобновить отношения с китайским гигантом, то есть будет ли решена проблема с отсутствием приложений и сервисов Google на новых смартфонах Huawei и Honor. Однако в данных условиях это кажется маловероятным. Пока что Трамп лишь показывает свою готовность идти на уступки, но полностью менять свою позицию администрация США не намерена.