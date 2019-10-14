Подозреваемый в госизмене Сергей Лыхмус проведет под стражей еще как минимум два месяца

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко заявила в понедельник Интерфаксу, что суд продлил срок заключения под стражей для Лыхмуса до 12 декабря.

По данным псковской оппозиционной газеты "Псковская губерния", задержанный сотрудниками ФСБ Сергей Лыхмус окончил псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. В последнее время он работал на местной лесопилке и время от времени подрабатывал в Петербурге охранником.

Сергей Лыхмус был арестован 13 августа и доставлен в Лефортовскую тюрьму в Москве, где ФСБ содержит всех подозреваемых и обвиняемых в государственной измене. Помимо того факта, что ему было предъявлено подозрение в государственной измене, за что грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, больше ничего официально неизвестно. Ни ФСБ, ни суд, который его арестовал, не прокомментировали содержание подозрения.