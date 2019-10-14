Реконструкция: смотрите, как в Таллинне на большой скорости в дом врезался джип

К полудню понедельника полиции еще не удалось задержать водителя, который ранним утром в столичном районе Нымме на джипе Mercedes Benz врезался в стену жилого дома и причинил легкие травмы находившемуся в доме ребенку. Postimees подготовил видеореконструкцию этого ДТП.
Об этом BNS сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. По данным полиции, в 6:45 джип Mercedes Benz на большой скорости врезался в стену стоящего у самой обочины жилого дома на углу улицы Рохелине и Пярнуского шоссе.
В стене недавно отреставрированного дома старой постройки в результате происшествия образовалась большая пробоина.
В Пыхьяской префектуре сообщили, что водитель сбежал с места аварии, однако полиция идет по его следу.
В момент аварии в доме находились двое детей, один из них, ребенок восьми лет, получил легкие травмы. Медики отвезли его в больницу и оказали ему помощь, однако госпитализация ребенку не потребовалась.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, связаться с Департаментом полиции по телефону 612 3000 с 8-19:00 или написать по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.