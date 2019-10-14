Пн, 14.10.2019
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  • Реконструкция: смотрите, как в Таллинне на большой скорости в дом врезался джип

Реконструкция: смотрите, как в Таллинне на большой скорости в дом врезался джип

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К полудню понедельника полиции еще не удалось задержать водителя, который ранним утром в столичном районе Нымме на джипе Mercedes Benz врезался в стену жилого дома и причинил легкие травмы находившемуся в доме ребенку. Postimees подготовил видеореконструкцию этого ДТП.

Об этом BNS сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. По данным полиции, в 6:45 джип Mercedes Benz на большой скорости врезался в стену стоящего у самой обочины жилого дома на углу улицы Рохелине и Пярнуского шоссе.

В стене недавно отреставрированного дома старой постройки в результате происшествия образовалась большая пробоина.

В Пыхьяской префектуре сообщили, что водитель сбежал с места аварии, однако полиция идет по его следу.

В момент аварии в доме находились двое детей, один из них, ребенок восьми лет, получил легкие травмы. Медики отвезли его в больницу и оказали ему помощь, однако госпитализация ребенку не потребовалась.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия, связаться с Департаментом полиции по телефону 612 3000 с 8-19:00 или написать по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

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