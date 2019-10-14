С сегодняшнего дня меняется услуга получения семейного пособия: вот твои деньги, выбирай

«Мы сделали возможность услуги семейных пособий максимальной удобной: никаких ходатайств, никаких подписей, просто – вот деньги, на которые ты имеешь право, выбирай», - описала руководитель э-бюро Департамента социального страхования Керсти Вайкмаа.

Департамент социального страхования создал первую проактивную услугу, и открыл сегодня среду самообслуживания, где первым делом родители могут использовать возможность получения услуги семейных пособий без необходимости подавать ходатайство. Целью изменений было сделать систему, направленной на человека, а также снизить необходимость постоянной подачи ходатайств.

Сейчас родители могут подтвердить в системе самообслуживания сделанное им э-предложение о семейных пособиях. Если рождение ребенка зарегистрировано в Регистре народонаселения, и ему дано имя, Департамент социального страхования отправляет на электронную почту родителей (-ля) извещение о получении семейного пособия. Получение пособия нужно подтвердить в самообслуживании.

«Подтверждение предложения важно, поскольку в самообслуживании семья может сама спланировать пособие, например, кто из родителей будет получать родительское пособие», - объяснила Вайкмаа новую услугу.

По словам руководителя Департамента социального страхования Эгона Веэрмяэ, департамент хочет предложить людям простые, удобные в использовании и проактивные услуги. Важно и сокращение административных расходов.

«При развитии услуги, мы исходили из принципа, что если у государства есть важная информация, мы не должны ее снова спрашивать у человека. Проактивность в наших услугах означает то, что если в семье родился ребенок, то внесение данных в Регистр народонаселения активизирует все следующие услуги, без того, что человеку нужно написать для этого еще одно ходатайство», - сказал Веэремяэ.

По его словам, услуга семейных пособий, это первая услуга, основанная на рождении, в Эстонии и департамент хочет двигаться в сторону полностью освобожденных от ходатайств услуг.

В самообслуживании люди могут просмотреть свои контактные данные, чтобы в будущем информация о предлагаемой услуге точно доходила до них.

«Например, если в семье должен родиться ребенок, советуем проверить в э-обслуживании адрес своей электронной почты, чтобы после того, как ребенку дадут имя, извещение о предложении семейного пособия как можно быстрее дошло до человека», - сказал Вайкмаа. В будущем в системе самообслуживания можно будет видеть и поступающие налоги. Правильным будет и общаться с Департаментом социального страхования в системе самообслуживания.

Далее упростится получение вспомогательных средств и услуга родительского отпуска, после этого - пенсии и постепенно все пособия и услуги, предоставляемые департаментом.

В систему самообслуживания можно попасть через сайт Департамента социального страхования - sotsiaalkindlustusamet.ee, или по прямой ссылке iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee. Чтобы попасть внутрь нужно воспользоваться ИД-картой, mobiil-ID или Smart-ID.