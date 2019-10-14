КХЛ снова приходит в Таллинн

В самом начале следующего года финский "Йокерит" снова проведет в ледовом холле "Тондираба" два матча регулярного первенства КХЛ.
Хоккейный календарь КХЛ в сезоне 2019-20 предусматривает лишь две встречи за пределами стран-участниц Лиги. В этом сезоне обе эти встречи пройдут в Таллинне, в ледовом холле "Тондираба". Хозяевом арены на два матча станет хельсинкский "Йокерит", который примет дважды череповецкую "Северсталь". Череповчане в прошлом году уже играли с финнами в "Тондираба" и проиграли 2:3. За двумя поединками в "Тондираба" в сезоне 2018-19 наблюдали около 10 000 зрителей. Такие же цифры ожидаются и в этом сезоне.