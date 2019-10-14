Пн, 14.10.2019
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  • airBaltic предлагает новые рейсы, которые могут заинтересовать жителей Эстонии

airBaltic предлагает новые рейсы, которые могут заинтересовать жителей Эстонии

Самолет AirBaltic в Таллиннском аэропорту. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Латвийская авиакомпания airBaltic с весны следующего года будет чаще летать из Вильнюса в Ригу и Таллин, сообщила компания BNS.  

Планируется, что с марта компания будет летать  Ригу 39 раз в неделю вместо 34 (около 5-6 рейсов ежедневно), а в Таллинн – вместо 11-ти 16 раз (2-3 рейса ежедневно). 

С марта следующего года airBaltic также начнет летать из Риги в Манчестер (Соединенное Королевство), Берген и Тронхейм (Норвегия), а также в Ереван (Армения). 

airBaltic предлагает прямые авиарейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж.

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