Финским школьникам надоели переваренные спагетти и они начали «обеденный бунт»

Согласно последнему опросу Департамента здоровья и социального благополучия, более трети учеников 8-9 классов регулярно пропускают школьные обеды. За последние два года это число увеличилось. В то же время 5% учеников вообще не едят школьную еду.

Причиной школьного бунта стали переваренные спагетти

На этой неделе школьники из Хямеэнлинна собирают подписи под петицией за возвращение вкусных школьных обедов. Дети, по их собственным словам, устали есть разваренные макароны и рагу из бобов, которое никому не нравится. Пятиклассники, ставшие инициаторами школьного бунта, считают, что меню нужно составлять с учетом вкусов самих детей. В противном случае школьный обед будет раз за разом оставаться в мусорке.

Наибольшей популярностью у школьников пользуются фрикадельки с картофельным пюре, гороховый суп и каша. Печеночная запеканка и лазанья с лососем уже разделяют мнения: кто-то их обожает, а кто-то терпеть не может.

В Хямеенлинна школьную еду готовит кейтеринговая компания Palmia, которая кормит 26 000 школьников в регионе.