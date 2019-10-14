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Microsoft меняет устои: привычная раскладка клавиатуры больше не будет прежней

October 12, 2019, Minsk, Belarus: Keyboard closeup view (Credit Image: © Stankevich Dzmitry/El Nuevo Dias via ZUMA Press)

ФОТО: Stankevich Dzmitry / ZUMAPRESS.com

Еще летом появилась информация о том, что Microsoft задумалась об изменении привычной классической раскладки клавиатуры для ПК. На тот момент компания проводила опрос, узнавая у пользователей, нужна ли им кнопка Office для работы с одноименным пакетом приложений. Предположительно, она могла разместиться вместо правой кнопки Windows.

В итоге оказалось именно так. Microsoft выпустила уже две клавиатуры с кнопкой Office вместо правой кнопки Windows, сообщает ixbt.com. Более того, рядом с кнопкой Office разместилась еще одна новая клавиша для вызова смайлов эмодзи. Эта кнопка заняла место кнопки вызова контекстного меню.

Microsoft меняет устои. Привычная раскладка клавиатуры больше не будет прежней
 

Новая раскладка уже имеется на модели Ergonomic Keyboard, а также на новой Bluetooth Keyboard. При этом сама Microsoft пока никаких заявлений на этот счет не делала. Есть предположение, что пока новая раскладка будет ориентирована в основном на коммерческий сегмент, хотя упомянутые клавиатуры продаются и в розницу.

Будет ли Microsoft продвигать новую раскладку в ближайшее время, пока неясно, но можно предположить, что рано или поздно как минимум кнопка эмодзи пропишется на всех клавиатурах.

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