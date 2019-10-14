Microsoft меняет устои: привычная раскладка клавиатуры больше не будет прежней

Еще летом появилась информация о том, что Microsoft задумалась об изменении привычной классической раскладки клавиатуры для ПК. На тот момент компания проводила опрос, узнавая у пользователей, нужна ли им кнопка Office для работы с одноименным пакетом приложений. Предположительно, она могла разместиться вместо правой кнопки Windows.
В итоге оказалось именно так. Microsoft выпустила уже две клавиатуры с кнопкой Office вместо правой кнопки Windows, сообщает ixbt.com. Более того, рядом с кнопкой Office разместилась еще одна новая клавиша для вызова смайлов эмодзи. Эта кнопка заняла место кнопки вызова контекстного меню.
Новая раскладка уже имеется на модели Ergonomic Keyboard, а также на новой Bluetooth Keyboard. При этом сама Microsoft пока никаких заявлений на этот счет не делала. Есть предположение, что пока новая раскладка будет ориентирована в основном на коммерческий сегмент, хотя упомянутые клавиатуры продаются и в розницу.
Будет ли Microsoft продвигать новую раскладку в ближайшее время, пока неясно, но можно предположить, что рано или поздно как минимум кнопка эмодзи пропишется на всех клавиатурах.