Картина дня: мужчина со взрывным устройством, университет в лапах российской пропаганды и предупреждение Банка Эстонии

С февраля следующего года на экзамене по вождению Департамента шоссейных дорог больше не будут останавливаться на отдельных ошибках, а начнут рассматривать навыки вождения человека в целом. Читать далее...

С сегодняшнего дня меняется услуга получения семейного пособия: вот твои деньги, выбирай

С сегодняшнего дня родители, если у них есть на это право, могут, не подавая ходатайства, выбрать семейное пособие в электронной среде Департамента социального страхования. Читать далее...

Подозревающийся в госизмене Сергей Лыхмус проведет под стражей еще как минимум два месяца

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемому в госизмене жителю Печор Сергею Лыхмусу, имеющему двойное гражданство Эстонии и России. Читать далее...

Сильная мать положила на лопатки и больницу, и Департамент социального страхования

Больница и Департамент социального страхования пытались прекратить оказание услуги по уходу в Валга клиенту, с матерью которого возник конфликт. Долгие споры переросли в судебную тяжбу и привели к победе клиента на всех фронтах. Читать далее...

Успешная мебельная фирма впутана в подозрительную схему и ссоры

Связанная с бывший сотрудником КаПо Индреком Пыдером фирма ASIS Consult Grupp странным образом выкупила акции производителя мебели Sarkop AS, а после того, как СМИ проявили к этому интерес, ASIS Consult Grupp попыталась не допустить публикацию статьи. Читать далее...

Здание скандального банка Danske выкупит предприниматель, виновный в коррупционном преступлении

Принадлежащая Нейнару Сели компания Kek Arendus OÜ покупает главный офис эстонского филиала банка Danske на Нарва-маантеэ. Читать далее...

Алкогольный император Эстонии тревожится за судьбу туризма

Член правления паевого товарищества Aldar, владеющего крупнейшими алкогольными магазинами в Эстонии, Рихо Маурер сказал, что, хотя их продажи увеличились с момента снижения акциза на алкоголь, он обеспокоен туристической ситуацией в Эстонии. Читать далее...

Лидеры Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам

Испанский Верховный суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Читать далее...

Строительство Айдуского ветряного парка возобновляется

Застройщик Айдуского ветряного парка снова запускает строительство парка, выбрав на сей раз высокие местоположения ветряков, сообщает само предприятие в пресс-релизе. Читать далее...

Новые правила содержания кошек и собак в Нарве: что должен будет сделать и сколько заплатить каждый владелец животного?

Нарвская городская управа подготовили и передала на утверждение в городское собрание новые правила содержания собак и кошек в городе. Предполагается, что каждый владелец кошки и собаки получит новые обязанности, которых сейчас нет. А за невыполнение этих обязанностей чиновники могут штрафовать жителей города. Таким образом городские власти хотят побороть бесконтрольное размножение кошек, загрязнение собаками газонов и другие проблемы, которые вызывают в городе животные. Читать далее...

Советник министра Кинго уходит с поста: "Я разочарована"

Вийве Аасма, советник министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE), в конце недели покидает свой пост. Читать далее...

Тартуские фермеры стали заложниками японского тайфуна

Из-за бушующего в Японии тайфуна в Эстонию не могут вернуться отправившиеся в страну с учебными целями фермеры. Читать далее...

Десять дней в коме, дырка в голове и отказавшие почки: перенесшая листериоз жительница Эстонии рассказала о своем опыте