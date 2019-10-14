Картина дня: мужчина со взрывным устройством, университет в лапах российской пропаганды и предупреждение Банка Эстонии

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Галерея: полиция задержала в Таллинне мужчину со взрывным устройством
Сегодня в Таллинне возле торгово-развлекательного центра Mustamäe на Таммсааре-теэ около 16:00 полиция задержала мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство. Читать далее...
Российская пропаганда изучает в Таллиннском университете теорию и практику гей-секса
Российские пропагандистские журналисты солгали, что являются активистами LGBT, чтобы снять лжесюжет о том, что в Таллиннском университете изучают теорию и практику гей-секса. Читать далее...
Российская съемочная группа пыталась раскрутить Криштафовича на интервью о геях
Обманувшая Таллиннский университет съемочная группа петербургского «Пятого канала» пыталась заманить на разговор члена Свободной партии Евгения Криштафовича. Читать далее...
Банк Эстонии предупреждает о риске обнищания людей пенсионного возраста
Банк Эстонии рекомендует правительству не менять статус обязательной накопительной пенсии на добровольный, поскольку в результате этого пенсии по старости у людей могут оказаться меньше ожидаемого. Кроме того, это может привести к тому, что в будущем придется повысить пенсионные платежи. Читать далее...
Владелец Т1: в трудные времена центр должен приходить на помощь арендаторам
Член правления владеющей построенным в прошлом году торговым центром T1 Mall of Tallinn компании Pro Kapital Аллан Реммелькоор сказал, что во всех торговых центрах Таллинна существует давление на стоимость аренды, и в тяжелые времена центр должен идти арендаторам навстречу, делая, к примеру, совместные рекламные кампании или понижая арендную плату. Читать далее...
Температура отклонится от нормы: синоптики дали первый прогноз на зиму в странах Балтии
Ведущие метеорологические службы мира прогнозируют, что зима 2019-2020 года в Европе будет теплой, а в Северной Европе еще и более влажной, чем обычно. Читать далее...
Актер Русского театра Олег Щигорец скончался в возрасте 46 лет
Художественный руководитель Русского театра Филипп Лось в Facebook сообщил, что актер театра Олег Щигорец скончался на 47 году жизни. Читать далее...
В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся с места происшествия
Утром в понедельник, 14 октября, в столичном районе Нымме произошло ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребенок. Читать далее...
Вот к чему приводит насилие: в Нарве в следствие удара скончалась пожилая женщина
Полиции поступило сообщение, что вечером 11 октября в Нарвскую больницу доставили 87-летнюю женщину, которая скончалась вечером следующего дня. Читать далее...
Реконструкция: смотрите, как в Таллинне на большой скорости в дом врезался джип
К полудню понедельника полиции еще не удалось задержать водителя, который ранним утром в столичном районе Нымме на джипе Mercedes Benz врезался в стену жилого дома и причинил легкие травмы находившемуся в доме ребенку. Postimees подготовил видеореконструкцию этого ДТП. Читать далее...
Упор на навыки и три упражнения за десять минут: читайте, как изменится экзамен по вождению
С февраля следующего года на экзамене по вождению Департамента шоссейных дорог больше не будут останавливаться на отдельных ошибках, а начнут рассматривать навыки вождения человека в целом. Читать далее...
С сегодняшнего дня меняется услуга получения семейного пособия: вот твои деньги, выбирай
С сегодняшнего дня родители, если у них есть на это право, могут, не подавая ходатайства, выбрать семейное пособие в электронной среде Департамента социального страхования. Читать далее...
Подозревающийся в госизмене Сергей Лыхмус проведет под стражей еще как минимум два месяца
Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемому в госизмене жителю Печор Сергею Лыхмусу, имеющему двойное гражданство Эстонии и России. Читать далее...
Сильная мать положила на лопатки и больницу, и Департамент социального страхования
Больница и Департамент социального страхования пытались прекратить оказание услуги по уходу в Валга клиенту, с матерью которого возник конфликт. Долгие споры переросли в судебную тяжбу и привели к победе клиента на всех фронтах. Читать далее...
Успешная мебельная фирма впутана в подозрительную схему и ссоры
Связанная с бывший сотрудником КаПо Индреком Пыдером фирма ASIS Consult Grupp странным образом выкупила акции производителя мебели Sarkop AS, а после того, как СМИ проявили к этому интерес, ASIS Consult Grupp попыталась не допустить публикацию статьи. Читать далее...
Здание скандального банка Danske выкупит предприниматель, виновный в коррупционном преступлении
Принадлежащая Нейнару Сели компания Kek Arendus OÜ покупает главный офис эстонского филиала банка Danske на Нарва-маантеэ. Читать далее...
Алкогольный император Эстонии тревожится за судьбу туризма
Член правления паевого товарищества Aldar, владеющего крупнейшими алкогольными магазинами в Эстонии, Рихо Маурер сказал, что, хотя их продажи увеличились с момента снижения акциза на алкоголь, он обеспокоен туристической ситуацией в Эстонии. Читать далее...
Лидеры Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам
Испанский Верховный суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Читать далее...
Строительство Айдуского ветряного парка возобновляется
Застройщик Айдуского ветряного парка снова запускает строительство парка, выбрав на сей раз высокие местоположения ветряков, сообщает само предприятие в пресс-релизе. Читать далее...
Новые правила содержания кошек и собак в Нарве: что должен будет сделать и сколько заплатить каждый владелец животного?
Нарвская городская управа подготовили и передала на утверждение в городское собрание новые правила содержания собак и кошек в городе. Предполагается, что каждый владелец кошки и собаки получит новые обязанности, которых сейчас нет. А за невыполнение этих обязанностей чиновники могут штрафовать жителей города. Таким образом городские власти хотят побороть бесконтрольное размножение кошек, загрязнение собаками газонов и другие проблемы, которые вызывают в городе животные. Читать далее...
Советник министра Кинго уходит с поста: "Я разочарована"
Вийве Аасма, советник министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE), в конце недели покидает свой пост. Читать далее...
Тартуские фермеры стали заложниками японского тайфуна
Из-за бушующего в Японии тайфуна в Эстонию не могут вернуться отправившиеся в страну с учебными целями фермеры. Читать далее...
Десять дней в коме, дырка в голове и отказавшие почки: перенесшая листериоз жительница Эстонии рассказала о своем опыте
Заразившаяся листериозом в результате опасного инцидента животновод Кадри Тяхт рассказала в эфире передачи Ringvaade, с какими ужасными испытаниями она столкнулась во время своей болезни. Читать далее...