Картина дня: университет в лапах российской пропаганды, предупреждение Банка Эстонии и ДТП в Таллинне

Владелец Т1: в трудные времена центр должен приходить на помощь арендаторам

Член правления владеющей построенным в прошлом году торговым центром T1 Mall of Tallinn компании Pro Kapital Аллан Реммелькоор сказал, что во всех торговых центрах Таллинна существует давление на стоимость аренды, и в тяжелые времена центр должен идти арендаторам навстречу, делая, к примеру, совместные рекламные кампании или понижая арендную плату. Читать далее...

Температура отклонится от нормы: синоптики дали первый прогноз на зиму в странах Балтии

Ведущие метеорологические службы мира прогнозируют, что зима 2019-2020 года в Европе будет теплой, а в Северной Европе еще и более влажной, чем обычно. Читать далее...

Российская пропаганда изучает в Таллиннском университете теорию и практику гей-секса

Российские пропагандистские журналисты солгали, что являются активистами LGBT, чтобы снять лжесюжет о том, что в Таллиннском университете изучают теорию и практику гей-секса. Читать далее...

В Таллинне автомобиль въехал в дом: пострадал ребенок, водитель скрылся с места происшествия

Утром в понедельник, 14 октября, в столичном районе Нымме произошло ДТП, в результате которого пострадал восьмилетний ребенок. Читать далее...

Реконструкция: смотрите, как в Таллинне на большой скорости в дом врезался джип

К полудню понедельника полиции еще не удалось задержать водителя, который ранним утром в столичном районе Нымме на джипе Mercedes Benz врезался в стену жилого дома и причинил легкие травмы находившемуся в доме ребенку. Postimees подготовил видеореконструкцию этого ДТП. Читать далее...

Упор на навыки и три упражнения за десять минут: читайте, как изменится экзамен по вождению

С февраля следующего года на экзамене по вождению Департамента шоссейных дорог больше не будут останавливаться на отдельных ошибках, а начнут рассматривать навыки вождения человека в целом. Читать далее...

С сегодняшнего дня меняется услуга получения семейного пособия: вот твои деньги, выбирай

С сегодняшнего дня родители, если у них есть на это право, могут, не подавая ходатайства, выбрать семейное пособие в электронной среде Департамента социального страхования. Читать далее...

Банк Эстонии предупреждает о риске обнищания людей пенсионного возраста

Банк Эстонии рекомендует правительству не менять статус обязательной накопительной пенсии на добровольный, поскольку в результате этого пенсии по старости у людей могут оказаться меньше ожидаемого. Кроме того, это может привести к тому, что в будущем придется повысить пенсионные платежи. Читать далее...

Подозревающийся в госизмене Сергей Лыхмус проведет под стражей еще как минимум два месяца

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста обвиняемому в госизмене жителю Печор Сергею Лыхмусу, имеющему двойное гражданство Эстонии и России. Читать далее...

Сильная мать положила на лопатки и больницу, и Департамент социального страхования

Больница и Департамент социального страхования пытались прекратить оказание услуги по уходу в Валга клиенту, с матерью которого возник конфликт. Долгие споры переросли в судебную тяжбу и привели к победе клиента на всех фронтах. Читать далее...

Успешная мебельная фирма впутана в подозрительную схему и ссоры