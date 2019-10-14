Банк Эстонии: люди, сами откладывающие на пенсию, заметно пассивнее

При сопоставлении объемов активов и обязательств добровольно присоединившихся ко второй пенсионной ступени и неприсоединившихся к ней видно, что значительную часть нетто-активов составляют средства добровольно присоединившихся. Благодаря второй пенсионной ступени у добровольно присоединившихся в среднем на 8500 евро нетто-активов больше, чему у неприсоединившихся, сообщил в понедельник Банк Эстонии.

Проведенный Центробанком анализ показал, что неприсоединившиеся ко второй пенсионной ступени никуда не инвестировали даже два процента своего дополнительного дохода. Вместе тем, отметил Центробанк, что пенсионные накопления самостоятельно действующего самостоятельно, расти будут незначительно, поскольку частные лица в Эстонии редко используют принцип рассеивания финансовых активов.

В соответствии с данными опросов, три четверти респондентов вообще не готовы рисковать своими сбережениями и брать на себя финансовые риски. Если же отказаться от возможности взять финансовые риски, прирост пенсионных активов может оказаться достаточно скромным.

Как подчеркивает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), первая и вторая пенсионная ступени дополняют, но не замещают друг друга. Пенсионные ступени помогают редуцировать риски различного типа и достигать разных целей, по этой причине ОЭСР рекомендует использовать в системе пенсионного страхования три ступени, сообщил Банк Эстонии.

По оценке ОЭСР, вторая пенсионная ступень помогает увеличить стабильность первой пенсионной ступени и посредством первой ступени выплачивать людям более справедливую пенсию. Вторая пенсионная ступень, по оценке ОЭСР, благоприятствует продолжению работы и накоплению на пенсионную старость, а также придает людям старшего возраста уверенности в продолжении работы. Кроме того, вторая ступень может содействовать развитию рынков капитала, что поддерживает рост экономики.

Банк Эстонии отметил, что и его собственные выкладки подтверждают тот факт, что первая и вторая пенсионная ступени дополняют друг друга, поскольку они редуцируют различные типы рисков.

Центробанк отметил при этом, что, например, выплачиваемая из первой пенсионной ступени пенсии не зависят от того, как идут дела на международных финансовых рынках, тогда как пенсия из второй и третьей ступени зависит от этого напрямую.

С другой стороны, поскольку выплачиваемая из второй пенсионной ступени пенсия не зависит в такой мере от происходящего в Эстонии, то накопительная пенсия выгодна в условиях, когда население Эстонии уменьшается больше ожидаемого, когда рост экономики Эстонии меньше прогнозируемого или если повышение пенсионного возраста, о котором договорились ранее, в течение нескольких десятилетий не удается применить в полной мере.

Банк Эстонии не советует правительству превращать обязательную накопительную пенсию в добровольную, поскольку иначе в будущем размеры пенсии по старости могут оказаться меньшими, кроме того, этому шагу будет сопутствовать рост пенсионных платежей.