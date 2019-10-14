Здание скандального банка Danske выкупит предприниматель, виновный в коррупционном преступлении

Принадлежащая Нейнару Сели компания Kek Arendus OÜ покупает главный офис эстонского филиала банка Danske на Нарва-маантеэ.
Danske Bank A/S и Kek Arendus в среду на минувшей неделе заключили договор о купле-продаже недвижимости по адресу Нарва-маантеэ, 11.
Фирма Сели хочет сдавать помещения в аренду. Одно из условия для передачи недвижимости и заключения договора вещного права – в том числе разрешение от Департамента конкуренции.
В минувшем году фирма по недвижимости AS Rondam Нейнара Сели выкупила у компании Liivalaia Arenduse AS Тоомаса Лумана главное здание банка Luminor по адресу Лийвалайя, 45 в Таллинне.
Эстонский филиал Danske Bank в начале октября начал процедуру ликвидации и на данный момент фактически прекратил банковскую деятельность.
В феврале 2019 года финансовая инспекция (FI) обратилась к Danske Bank с предписанием прекратить деятельность в Эстонии. Причиной были эпизоды, связанные с портфелем клиентов-нерезидентов в период 2007-2015, сообщил банк.
В этой связи эстонский филиал банка во вторник начал процедуру ликвидации. «Это значит, что Danske Bank в Эстонии в принципе прекратил банковскую деятельность и остались только технические вопросы. Деятельностью филиала сейчас руководит ликвидационный комитет», - сообщил банк.
В декабре 2015 года Харьюский уездный суд признал противоречащим закону о коррупции решение Нейнара Сели, который на тот момент возглавлял совет Таллиннского порта, выделить в поддержку Эстонского олимпийского комитета 250 000 евро.
Позднее коллегия Госсуда по уголовным делам также признала Сели виновным в коррупционном преступлении, несколько изменив при этом обоснования уездного и окружного судов. Сам Сели себя виновным так и не признал.