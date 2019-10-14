Российская съемочная группа пыталась раскрутить Криштафовича на интервью о геях

Обманувшая Таллиннский университет съемочная группа петербургского «Пятого канала» пыталась заманить на разговор члена Свободной партии Евгения Криштафовича, пишет Postimees.
Сегодня Postimees написал о том, как Таллиннский университет стал жертвой российской пропаганды: работники находящегося на радаре Полиции безопасности «Пятого канала» прикинулись белорусскими LGBT-активистами, чтобы снять лживый сюжет о Таллиннском университете.
Работники того же канала обманом пытались заполучить к своей камере и Евгения Криштафовича: «Я хотел бы опубликовать свою переписку с той же съемочной группой. Я послал их подальше, как делаю это всегда, но заслуживает внимания то, какие предлоги они использовали, чтобы умаслить меня».
Желание взять интервью Криштафовичу объяснили тем, что в России LGBT-семьи находятся в опасности, а потому нужно показать позитивный опыт из Эстонии. Спустя пять дней на канале вышел сюжет в другом тоне. Фокус истории был направлен на то, как Европа катится по лестнице морали вниз, и что Эстония совершила большую ошибку, повернувшись спиной к Эстонии. В числе прочего, миллионам телезрителей сообщили, что в Таллиннском университете учат гей-сексу.