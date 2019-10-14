Алкогольный император Эстонии тревожится за судьбу туризма

После продолжительного свободного падения число финских туристов снова начало расти, и как показывают статистические данные, рост наблюдался, как в июле, так и в августе.

По словам Рихо Маурера, оборот компании Aldar в июле и августе вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет туристов, причем особенно значительно - в местах наиболее плотного посещения.

Хотя Маурер отметил, что у Aldar нет статистики относительно гражданства или национальности своих клиентов, он признает, что финны, как наиболее часто посещающие Эстонию туристы, внесли большой вклад в прибыль и конкурентоспособность Эстонии и фирмы Aldar в частности.

И все же ситуация в секторе туризма в Эстонии беспокоит его. "Происходившие время от времени резкие повышения цен создали Эстонии репутацию дорогого места, и избавление от этой репутации требует времени и целенаправленных действий в дополнение к аргументам. Кроме того, Эстония со всеми ее ограничениями и запретами уже обходит Финляндию, и это, безусловно, один из факторов, который не придает ей популярности", - считает Маурер.

По мнению Маурера, снижение акциза на алкоголь, безусловно, было основной причиной того, что финские туристы в летние месяцы снова стали такими активными в Эстонии, потому что финская пресса много сообщала о снижении акциза.

Маурер объяснил, что, хотя возможность купить дешевый алкоголь - не единственная причина, по которой скандинавы активно посещают Эстонию, это все еще важный фактор, который помогает им сэкономить по сравнению с покупками дома и, таким образом, компенсировать транспортные расходы.

По словам Маурера, в Эстонии за многие годы была создана хорошая инфраструктура, которая привлекает сюда туристов. Однако Маурер считает, что в последнее время в Эстонии не было создано никаких новых ценностей, тогда как старые разрушаются. К старым ценностям он относит, к примеру, качественные гостиницы в разных ценовых категориях, более дешевые по сравнению со скандинавскими странами товары, а также многогранную и активную ночную жизнь.

Он также считает, что некоторые из предлагаемых нововведений, такие как продвижение секс-туризма, не привлекают туристов в достаточной степени и нуждаются в свежих идеях.

Маурер предполагает, что показатели роста летнего туризма были сезонными и находились под влиянием, прежде всего, активного освещения в финских СМИ изменений алкогольного акциза в Эстонии.

"Летний рост произошел прежде всего благодаря туристам, которые приехали в Эстонию сами по себе, не используя пакеты туристических компаний. Пакетные поездки, включающие в себя услуги транспорта, размещения и досуга, обеспечивали приток туристов в Эстонию круглый год, и большинство туристов предпочитало их. Удельный вес пакетных поездок после скачкообразного повышения алкогольного акциза в Эстонии упал сильнее всег. Финские туроператоры больше не могли продавать места в автобусах в необходимом объеме, и поэтому поездки были полностью отменены. Поскольку подготовка таких путевок является длительным процессом, так как договоры как с автобусными компаниями, так и с отелями, как правило, заключаются за год, возобновление таких поездок займет много времени", - объяснил Маурер.

Маурер очень надеется, что туристы вернутся в Эстонию и что правительство будет больше думать об имидже Эстонии в сфере туризма, поскольку туризм - это необходимый доход для экономики Эстонии, который неизбежно влияет на нашу внутреннюю экономику.