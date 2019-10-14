Вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. ФОТО: POOL / REUTERS

Испанский Верховный суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.

На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Еще троих обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.

Все 12 политиков и активистов отвергли предъявленные им обвинения. Среди них - бывший спикер парламента Каталонии, бывший глава каталонского МВД, бывший министр юстиции Каталонии и еще ряд министров регионального правительства.

После объявления судом приговора сотни сторонников независимости Каталонии прошли по улицам Барселоны с плакатами «Освободить политических заключенных!» и призывами к своим сторонникам выходить на улицы.

Изначально обвинение просило 25 лет заключения Ориолу Жункерасу - самому высокопоставленному лидеру движения за независимость Каталонии, который оказался в суде.

Жункерас получил самый большой срок за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств.

Девять лидеров были оправданы по более серьезным обвинениям в организации восстания.

Некоторые из осужденных занимали ведущие должности в парламенте и правительстве Каталонии. Другие известны в стране своей гражданской и общественной деятельностью.

Перед окончанием слушания 12 июня каждому была дана возможность представить свою позицию. Почти все заявили, что суд основан на ложных обвинениях.

Приговор был вынесен после четырех месяцев слушаний.

Во время своей заключительной речи в июне адвокаты сообщили суду, что их клиенты отвергли обвинения в восстании и подстрекательстве к мятежу, но признали менее серьезные нарушения в виде неповиновения, за которое их могли отстранить от государственной службы, но не заключить в тюрьму.

В 2017 году лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании, который испанский конституционный суд признал незаконным.

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал приговоры его соратникам зверскими.

«Настало время реагировать... за будущее наших сыновей и дочерей. За демократию. За Европу. За Каталонию», - написал в «Твиттере» бывший глава Каталонии, живущий сейчас в изгнании.

Тем временем судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новый европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона.

«Судья Льярена выдает европейский и международный ордер на арест Пучдемона за преступления (по статьям) „подстрекательство к мятежу“ и „растрата“», - говорится в распространенном в понедельник решении суда.