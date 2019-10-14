Актер Русского театра Олег Щигорец скончался в возрасте 46 лет

Скоропостижная смерть Олега Владимировича Щигорца – следствие обострения тяжелого хронического заболевания.

«Для всех нас это полная неожиданность. Когда Олег Владимирович два года назад вернулся в Таллинн, мы все поняли, что это большая радость. В труппу вернулся сильный, мощный и высокопрофессиональный артист. Мы сразу стали работать с ним. Сначала роли в текущем репертуаре, потом замечательная работа в „Утиной охоте“, затем наш летний проект „Месяц в деревне“, спектакль „Омон Ра“, в котором во многом именно участие Олега было определяющим в энергии и силе постановки. Конечно, его уход — ужасное горе для всех нас. Совсем еще молодой человек, полный сил, талантливый, интеллигентный, умный. Мы все очень скорбим. Сложно оправиться от этого так быстро и сказать, как нам теперь быть… Соболезную. Весь наш театр соболезнует и отцу, и друзьям, и близким. Для всех нас это ужасная потеря, — сказал художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось. – Мы, его друзья и коллеги, скорбим о кончине Олега вместе с его родными и близкими».

Олег Щигорец родился 25 марта 1973 года в Таллинне. Пришел в Русский театр Эстонии в 1996 году, после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Яркий, талантливый артист сразу был замечен публикой, принят коллегами по театру. В течение первых 15 лет своей актерской карьеры Олег сыграл более 40 ролей. Среди самых выдающихся — Ипполит в спектакле «Не все коту масленица» (актерский дебют), Митрофан в постановке «Недоросль», Ганя в «Идиоте», Боркин в «Иванове» и многие другие. Одной из самых запоминающихся стала его работа в знаменитом спектакле «Большой человек в маленьком городе» по Сергею Довлатову.

В течение 1996-2002 г.г. Олег Щигорец руководил «Бродячей собакой» — театральной студией при таллиннском Клубе моряков. За годы работы в Таллинне Олег Владимирович вырос в крупного, высокопрофессионального артиста, у которого были свои собственные зрители, ходившие «на Щигорца». Помимо работы в театре, Олег Владимирович снимался в кино и на телевидении. На его счету участие в фильме-спектакле «Идиот», биографической ленте «Георг», короткометражном фильме «Русский размер», где Щигорец сыграл Петра Первого. Также он снимался в сериалах «Исаев», «Лорд. Пес-полицейский» и «Тихий Дон».