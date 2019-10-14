Департамент конкуренции разрешил финскому автоторговцу купить Silberauto

Департамент конкуренции Эстонии разрешил финскому автоторговцу Veho Oy Ab купить предприятия Silberauto в Эстонии и Латвии.
Договор Veho и Silberauto включает деятельность четырех предприятий – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus, – их представительств и дистрибьюторских прав. Центры продажи и сервиса предприятий в Эстонии и Латвии останутся у прежнего владельца Silberauto.
Сделка предусматривала согласие со стороны Департамента конкуренции и Daimler AG. В понедельник департамент дал соответствующее разрешение. После продажи Silberauto продолжит действовать в качестве самостоятельного предприятия. Бренд, конторы, представительства и сервисные центры предприятия останутся прежними.
Ранее в СМИ звучали предположения, что стоимость сделки может составлять 120-150 млн евро. По словам учредителя и владельца Silberauto Вяйно Калдоя, объем сделки меньше, поскольку речь идет о продаже не всей компании, а ее половины. Стороны отказываются раскрыть точную стоимость сделки.