Департамент конкуренции разрешил финскому автоторговцу купить Silberauto

Договор Veho и Silberauto включает деятельность четырех предприятий – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus, – их представительств и дистрибьюторских прав. Центры продажи и сервиса предприятий в Эстонии и Латвии останутся у прежнего владельца Silberauto.