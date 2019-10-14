Пн, 14.10.2019
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Таллинн претендует на звание "Зеленой столицы Европы" 2022 года

Вид на Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Распоряжением Таллинской городской управы городскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства поручено представить  Еврокомиссии ходатайство о баллотировании нашей столицы на титул "Зеленой столицы Европы" 2022 года, а мэру города Михаилу Кылварту - подписать это ходатайство, передает Раэпресс.

Отбор среди претендентов ведется по 12 критериям, среди которых смягчение климатических изменений и приспособление к ним, щадящее природу городское движение, щадящее природу землепользование, природа и разнообразие жизни, качество наружного воздуха, шум, отходы, вода, щадящий окружающую среду рост экономики и экоинновации, энергоэффективность и управление.

Титул присуждется городу, улучшившему в целом среду обитания путем применения различных мер, включая создание парков и зон отдыха, модернизацию станций по обработке отходов, использование энергии из возобновимых источников, инновационные решения по уменьшению уровня шума, сотрудничество городских властей, жителей, предприятий и других участников в борьбе за улучшение условий жизни в городе и так далеею

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