Истребители НАТО за неделю четыре раза сопроводили российские военные самолеты

Осуществляющие миссию воздушной полиции истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Большинство сопровожденных самолетов были истребители, которые летели с отключенными транспондерами, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.
Один раз натовские истребители сопроводили транспортный самолет ВВС России.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.