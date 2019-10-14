Пн, 14.10.2019
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Истребители НАТО за неделю четыре раза сопроводили российские военные самолеты

НАТО. Фото иллюстративное.

ФОТО: Vadim Savitsky / Vadim Savitsky/TASS

Осуществляющие миссию воздушной полиции истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Большинство сопровожденных самолетов были истребители, которые летели с отключенными транспондерами, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.

Один раз натовские истребители сопроводили транспортный самолет ВВС России.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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