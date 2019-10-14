Галерея: полиция задержала в Таллинне мужчину со взрывным устройством
Сегодня в Таллинне возле торгово-развлекательного центра Mustamäe на Таммсааре-теэ около 16:00 полиция задержала мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство.
Представитель Департамента полиции и погранохраны заверил Postimees, что опасности для посетителей центра нет.
Доступ в торговый центр ограничен и в настоящее время осуществляется только через черный ход. На месте происшествия работает полиция, саперы и представители Полиции безопасности.
Расследованием инцидента далее займется Полиция безопасности. Представитель КаПо Харрис Пуусепп заявил, что задержанный в настоящее время подозревается в незаконном обращении или перевозке взрывчатых веществ.