Пн, 14.10.2019
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  • Галерея: полиция задержала в Таллинне мужчину со взрывным устройством

Галерея: полиция задержала в Таллинне мужчину со взрывным устройством
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Сегодня в Таллинне возле торгово-развлекательного центра Mustamäe на Таммсааре-теэ около 16:00 полиция задержала мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство.

Представитель Департамента полиции и погранохраны заверил Postimees, что опасности для посетителей центра нет.

Доступ в торговый центр ограничен и в настоящее время осуществляется только через черный ход. На месте происшествия работает полиция, саперы и представители Полиции безопасности.

Расследованием инцидента далее займется Полиция безопасности. Представитель КаПо Харрис Пуусепп заявил, что задержанный в настоящее время подозревается в незаконном обращении или перевозке взрывчатых веществ.

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