Новые правила содержания кошек и собак в Нарве: что должен будет сделать и сколько заплатить каждый владелец животного?

Нарвская городская управа подготовили и передала на утверждение в городское собрание новые правила содержания собак и кошек в городе. Предполагается, что каждый владелец кошки и собаки получит новые обязанности, которых сейчас нет. А за невыполнение этих обязанностей чиновники могут штрафовать жителей города. Таким образом городские власти хотят побороть бесконтрольное размножение кошек, загрязнение собаками газонов и другие проблемы, которые вызывают в городе животные.
Что изменится для владельца кошки или собаки?
Заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук рассказала, что 4 сентября управа передала на утверждение в горсобрание проект постановления о порядке содержания кошек и собак.
“Последние правила были приняты постановлением городского собрания в 2003 году. На сегодняшний день правила требуется обновить - и терминология устарела, и поменялись требования, и появились регистры животных, чего раньше не было”, - рассказала Татьяна Леннук.
В целом, для владельцев собак и кошек изменений по сравнению с действующими сейчас правилами не так много, но эти изменения - очень существенные. Почти каждую кошку владелец за свой счет должен будет:
- стерилизовать (кастрировать)
- чипировать
- вписать в регистр домашних животных.
Не нужно стерилизовать только старых и больных кошек, кошек во временном доме и породистых кошек, хозяева которых входят в соответствующую организацию. Чиновник может разрешить не стерилизовать кошку по иным уважительным причинам - в порядке исключения.
Для собак появляются такие же правила, но для них нет требования стерилизации.
Кроме того, владельцы частного дома теперь обязаны будут размещать предупреждающие таблички вроде “осторожно, злая собака”, если собака может кого-то напугать или укусить. Собак крупных и средних пород можно будет выводить в общественные места только на поводке, и если поводок длиннее одного метра, необходим будет намордник. Этот принцип появился в документе после согласования с местным клубом собаководов.
Спускать большую или среднего размера собаку с поводка можно только на площадке для выгула собак. Проблема здесь в том, что первые такие площадки в Нарве только строятся.
Из правил в их нынешнем виде следует, что кошку на улицу без поводка выпускать вообще нельзя.
Владелец собаки обязан убирать за своим питомцем экскременты и выбрасывать их в мусорный контейнер или урну (в проекте правил указано, что это распространяется и на кошек, но, в то же время, чиновники считают, что в итоге это будет касаться только собак).
Как будут контролировать выполнение правил?
Департамент городского хозяйства имеет право штрафовать нарушителей городских правил - этим занимается входящая в состав департамента Служба охраны порядка (фактически, муниципальная полиция Нарвы). Соответственно, если правила будут приняты горсобранием, сотрудники Службы охраны порядка получат право штрафовать владельцев собак и кошек за нарушение правил.
“Закон требует сначала уведомить о начале административного производства, - рассказала руководитель Службы охраны порядка Юлия Тущенко. - Если человек не отреагировал, можно сделать ему предписание, что он нарушает правила содержания кошек и собак, требующие убирать экскременты. Если такой человек нарушит еще раз, он может получить так называемый штраф. Максимальная сумма штрафа - 960 евро”.
Речь именно о максимально возможной сумме штрафа за нарушение любого городского порядка. В реальности штрафы за неубранные экскременты будут, конечно, меньше.
Может ли, например, административное производство начаться из-за анонимного видео, на котором кто-то снял владельца собаки, не убирающего за своим питомцем?
Главный специалист Службы охраны порядка Дмитрий Дьяков пояснил, что начать производство после анонимного обращения можно, но доказательством такое видео считаться не будет.
“Использовать запись, которую сделало третье лицо - не чиновник - нельзя в делопроизводстве, - сказал он. - Мы не знаем, был ли там монтаж. И не исключается, что люди просто стремятся сводить счеты таким образом, особенно часто это встречается на дачах”.
В Службе охраны порядка кроме руководителя всего три сотрудника, которые контролируют правильность парковки, своевременность покоса травы, уборки снега и сосулек, обращение с мусором… Понятно, что проверить всех кошек и собак они не смогут. Юлия Тущенко рассчитывает, что жаловаться на владельцев, которые не убирают за своими животными во дворе, будут квартирные товарищества. И КТ, по ее словам, уже заинтересовались такой возможностью.
В регистрации всех кошек и собак города руководитель Службы охраны порядка также надеется на помощь товариществ:
“Если правила будут приняты, квартирные товарищества смогут вывесить у себя в подъезде на доске объявлений - просим к такому-то числу всех собственников представить данные о животных, о чипах и о стерилизации. Контроль, конечно, будет выборочным, но мы очень надеемся всё-таки, что большинство горожан являются законопослушными и ответственными владельцами своих животных”.
Сбор данных о животных в своем доме не будет для квартирного товарищества обязанностью - чиновники надеются, что КТ будут делать это на добровольных началах.
Город платит за безответственных хозяев
По словам Юлии Тущенко, в Службу охраны порядка поступают жалобы на горожан, которые содержат дома десятки кошек, не потому что подобрали их с улицы, а потому что кошки у них просто расплодились. Если владелец кошек умирает или отказывается от животных, они достаются городу.
“По закону, местное самоуправление обязано этих кошек забрать, две недели подержать, найти нового собственника, если не найдет - сделать эвтаназию и утилизировать останки. Один такой человек может создать городу расходы порядка 15-20 тысяч евро. А если таких человек десять? - говорит Юлия Тущенко. - Мы при составлении правил исходили из того, что нецелесообразно расходовать бюджетные средства в интересах какого-то безответственного владельца, их нужно расходовать в интересах всех. На эти деньги можно построить детскую площадку и устроить освещение”.
Благодаря новым правилам Служба охраны порядка сможет заставить такого владельца кошек стерилизовать их.
По словам Юлии Тущенко, в городе (без учета садоводческих товариществ, где бродячих кошек множество) осталось всего три колонии бродячих кошек.
“Но удивительное дело, - отмечает она. - Расходы города на отлов кошек не уменьшаются, поскольку каждый год десятки нарвитян приносят своих ненужных котят и оставляют под дверями приюта”.
Платить будут владельцы кошек и собак
Новые правила приведут к расходам со стороны горожан. По словам чиновников, стерилизация одной кошки обойдется примерно в 70 евро.
Город в порядке эксперимента оплатил стерилизацию и чипирование для 150 кошек. По словам Татьяны Леннук, все бесплатные приемы у ветеринаров были разобраны за три дня этой акции. Юлия Тущенко предполагает, что в будущем у горожан еще будет возможность стерилизовать своих животных бесплатно. Но большинству все-таки придется проводить необходимые процедуры за свой счет.
Чипирование помогает, только если есть регистрация
Для всех кошек и собак, живущих на территории Нарвы, становится обязательным чипирование и регистрация в регистре домашних животных.
“Идентификационный номер чипа есть на упаковке, которая вскрывается, чип вводится животному, а номер остается хозяину, - объясняет Татьяна Леннук. - Так вот этот номер можно ввести в регистр”.
В чем смысл чипа? Ветеринар подносит к животному специальный сканер и видит на экране номер чипа. Если животное внесено в регистр, но по номеру чипа чиновник может найти владельца животного и связаться с ним.
Чипировать животное, не внося его потом в регистр, в общем-то, бессмысленно.
Собственный регистр домашних животных в Нарве разрабатывать не собираются, поскольку это было бы для городского бюджета очень дорого. Нарвские чиновники планируют присоединиться к регистру llr.ee, которым пользуются их коллеги из Таллинна. Регистрировать в нем свою кошку или собаку сможет каждый нарвитянин с помощью ID-карты.
Чиновники понимают, что не все владельцы животных, особенно пожилые, смогут сами разобраться в регистре (которые работает, к тому же, только на эстонском и английском языках). Возможно, регистрировать животных в итоге придется ветеринарам, которые будут их чипировать.