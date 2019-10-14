Новые правила содержания кошек и собак в Нарве: что должен будет сделать и сколько заплатить каждый владелец животного?

Что изменится для владельца кошки или собаки?

Заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства Татьяна Леннук рассказала, что 4 сентября управа передала на утверждение в горсобрание проект постановления о порядке содержания кошек и собак.

“Последние правила были приняты постановлением городского собрания в 2003 году. На сегодняшний день правила требуется обновить - и терминология устарела, и поменялись требования, и появились регистры животных, чего раньше не было”, - рассказала Татьяна Леннук.

В целом, для владельцев собак и кошек изменений по сравнению с действующими сейчас правилами не так много, но эти изменения - очень существенные. Почти каждую кошку владелец за свой счет должен будет:

стерилизовать (кастрировать)

чипировать

вписать в регистр домашних животных.

Не нужно стерилизовать только старых и больных кошек, кошек во временном доме и породистых кошек, хозяева которых входят в соответствующую организацию. Чиновник может разрешить не стерилизовать кошку по иным уважительным причинам - в порядке исключения.

Для собак появляются такие же правила, но для них нет требования стерилизации.

Кроме того, владельцы частного дома теперь обязаны будут размещать предупреждающие таблички вроде “осторожно, злая собака”, если собака может кого-то напугать или укусить. Собак крупных и средних пород можно будет выводить в общественные места только на поводке, и если поводок длиннее одного метра, необходим будет намордник. Этот принцип появился в документе после согласования с местным клубом собаководов.

Спускать большую или среднего размера собаку с поводка можно только на площадке для выгула собак. Проблема здесь в том, что первые такие площадки в Нарве только строятся.

Из правил в их нынешнем виде следует, что кошку на улицу без поводка выпускать вообще нельзя.

Владелец собаки обязан убирать за своим питомцем экскременты и выбрасывать их в мусорный контейнер или урну (в проекте правил указано, что это распространяется и на кошек, но, в то же время, чиновники считают, что в итоге это будет касаться только собак).

Как будут контролировать выполнение правил?

Департамент городского хозяйства имеет право штрафовать нарушителей городских правил - этим занимается входящая в состав департамента Служба охраны порядка (фактически, муниципальная полиция Нарвы). Соответственно, если правила будут приняты горсобранием, сотрудники Службы охраны порядка получат право штрафовать владельцев собак и кошек за нарушение правил.

“Закон требует сначала уведомить о начале административного производства, - рассказала руководитель Службы охраны порядка Юлия Тущенко. - Если человек не отреагировал, можно сделать ему предписание, что он нарушает правила содержания кошек и собак, требующие убирать экскременты. Если такой человек нарушит еще раз, он может получить так называемый штраф. Максимальная сумма штрафа - 960 евро”.