Забастовка бортпроводников может затронуть пять авиакомпаний концерна Lufthansa

Профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников авиакомпании Lufthansa провести 20 октября пятичасовую забастовку, сообщается в пресс-релизе на сайте профсоюза.
Однако, по мнению авиакомпании, у профсоюза нет права представлять ее работников.
Забастовка запланирована на воскресенье с 6.00 до 11.00 в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.
Причиной стачки стали окончательно провалившиеся тарифные переговоры. Если авиакомпания не пойдет на уступки, профсоюз не исключил и других забастовок.
Пока неизвестно, сколько рейсов затронет забастовка, но, по словам главы Ufo Даниэля Флора, она может коснуться пяти авиакомпаний, принадлежащих Lufthansa: самой Lufthansa, а также Germanwings, Eurowings, Cityline и Sunexpress.