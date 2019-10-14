Пн, 14.10.2019
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Забастовка бортпроводников может затронуть пять авиакомпаний концерна Lufthansa

Самолеты Lufthansa.

ФОТО: DANIEL ROLAND/AFP

Профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников авиакомпании Lufthansa провести 20 октября пятичасовую забастовку, сообщается в пресс-релизе на сайте профсоюза.

Однако, по мнению авиакомпании, у профсоюза нет права представлять ее работников. 

Забастовка запланирована на воскресенье с 6.00 до 11.00 в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. 

Причиной стачки стали окончательно провалившиеся тарифные переговоры. Если авиакомпания не пойдет на уступки, профсоюз не исключил и других забастовок.

Пока неизвестно, сколько рейсов затронет забастовка, но, по словам главы Ufo Даниэля Флора, она может коснуться пяти авиакомпаний, принадлежащих Lufthansa: самой Lufthansa, а также Germanwings, Eurowings, Cityline и Sunexpress.

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